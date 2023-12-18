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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İngiltere ithal ürünlere karbon vergisi uygulayacak - İş-Yaşam Haberleri

        İngiltere ithal ürünlere karbon vergisi uygulayacak

         İngiltere'de alüminyum, çelik, seramik, gübre, cam, hidrojen, demir ve çelik sektörlerinde ithal edilen ürünlere 2027'den itibaren sınırda karbon düzenlemesi mekanizması kapsamında karbon vergisi uygulanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:23 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:23
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        İngiltere ithal ürünlere karbon vergisi uygulayacak
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        İngiltere Hazine Bakanlığının açıklamasına göre, sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasıyla gelecekte ülkeye yönelik karbon kaçağı riskinin azaltılması ve ekonominin karbonsuzlaşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

        Bu kapsamda, alüminyum, çelik, seramik, gübre, cam, hidrojen, demir ve çelik sektörlerinde ithal edilen ürünlere 2027'den itibaren karbon vergisi uygulanacak.

        Uygulanacak vergi, ithal edilen malın üretimi sürecindeki karbon emisyonu miktarına ve varsa menşe ülkede uygulanan karbon fiyatıyla İngiltere'deki üreticilere uygulanan arasındaki farka göre belirlenecek.

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