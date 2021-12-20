İletmen değerini 70 milyon TL'ye taşıdı

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2016’da kurulan, ilk yılda 17 bin TL, 2017’de yazılımın ardından 250 bin TL, şu anda ise 12 milyon TL ciro yapan akıllı teslimat girişimi İletmen, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcıları tarafından 70 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı.

Yapıla açıklamaya göre, teslimat sayılarını her geçen gün artıran ve bu güne kadar 2 milyona yakın iletim gerçekleştiren İletmen, restoranlardan evlere yemek paket servisi ile başlayıp lojistik kargo ve e-ticaret taşımacılığı alanlarına da giriş yaptı.

İletmen Kurucu Ortağı Özgür Duruöz, bir mahalledeki tüm teslimatların sorumlusu olduklarını belirterek, "Esnafa gelen siparişi eve iletirken, kargolar için son nokta iletimlerini yapıyoruz. Esnaflara telefonla ya da uygulamalar üzerinden sipariş nereden gelirse gelsin biz iletiyoruz. Kargo şirketleri içinde son noktadaki teslimatları için iletimleri biz yapıyoruz. Bu sayede o mahallede bir ekosistem oluştururken, hem de karbon ayak izini azaltıyoruz. Yaptıklarımızı sektör gereklerine ve pazar hareketlerine göre sürekli geliştiriyoruz. Bu sebeple en güçlü yanımız yazılım algoritmamız ve bununla yapabildiklerimiz" dedi.

Gelir modellerinin aylık abonelik ile paket başına yapılan modeller olduğunu bildiren Duruöz, "Aldığımız yatırım sonrası tamamen yazılım odaklı olarak büyüyerek işimizi farklı sektörler içinde kullandırabilir olacağız" bilgisini paylaştı.