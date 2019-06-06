Türkiye'de son bir yıl içinde otomotiv pazarı daralırken, ikinci el araç piyasası ise hareketlendi.

Gelişmeler, birçok distribütöründe ikinci el işine girmesine neden oldu. Öyle ki, geçen yıl pazar yüzde 35 oranında küçülürken, ikinci el araç satışları ise yüzde 6 oranında arttı. Beklentiler, bu yılda ikinci el araç satışlarının artacağı yönünde.

Gelişmelere kayıtsız kalmayan bir yerli girişim ise, tüketicilere ikinci el otomobiller hakkında bir takım analizler sunuyor.

2016'da kurulan Otokaca isimli girişim, ikinci el otomobil ve ikinci el hafif ticari araçların piyasa değerleri, satış fiyatları, satılma oranları gibi bilgiler sunuyor.

Verikar Yazılım'ın geliştirdiği proje, kullanıcılara ikinci el araç alış-satışlarında rehberlik etme amacıyla bir tahmin motorunu da devreye almış durumda. Buna göre, kullanıcılara girdikleri fiyata göre aracını satma ihtimali söz konusu tahmin motoru aracılığıyla bildiriliyor

ÖZKAYNAĞIYLA GELİŞTİRDİ



Projeyi herhangi bir yatırım almadan özkaynaklar ile hayata geçirdiklerini belirten Verikar Yazılım Kurucusu Prof. Dr. Ayhan Demiriz, "Otokaca.com da görülen her türlü rapor ve analiz, web servisi şeklinde kurgulandı. Kurumsal müşterilerimize bu web servisleri aracılığıyla hizmet veriyoruz. Diğer bir değişle web servislerimize erişim sağlayan kurumsal müşteriler kendi alt yapılarıyla entegre olarak 'Piyasa Değeri' ve 'Ekspertizli Araç Fiyatlandırma' modüllerimizi kullanabiliyor. Bu web servisleri aracılığıyla araçların ürün ağacı yapısı da müşterilerimize sunuluyor" dedi.

Otokaca.com'da son kullanıcıya yönelik fiyat raporu hizmeti de sunduklarını kaydeden Demiriz, "PAYU ödeme sistemi alt yapısı ile alınan rapor kredisi ile rapor başına en fazla 5 TL ödenerek hizmet alınabiliyor. Çoklu rapor kredisi (paket) alımında rapor fiyatı 41 kuruşa kadar düşüyor. Fakat, alınan rapor kredilerinin geçerlilik süresinde kullanılması gerekiyor. Geçerlilik süresinde bir gün ile altı ay arasında değişen paketlerimiz mevcut" bilgisini paylaştı.

Sakarya Üniversitesi Teknokentte hizmet veren girişim, sistemindeki araçların akıbetini de sorguluyor. Demiriz, sistemdeki araçların satılıp satılmadıklarını kontrol ettiklerinin bilgisini paylaştı.