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        Haberler Otomobil İkinci el araçtaki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi! Satışlar engellenecek... - Otomobil Haberleri

        İkinci el araçtaki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi! Satışlar engellenecek...

        İkinci el araç satışlarına yönelik son dönemde devreye alınan uygulamalara bir yenisi ekleniyor. Araç satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı, şahısların bir yıl içerisinde en fazla üç araç satışına yönelik getirilen kısıtlama ve ikinci el araçların sıfır kilometre araç fiyatlarını aşmasını engelleyen düzenlemelerin takibine yönelik bir bilgisayar yazılımı hazırlanıyor. Habertürk'ün ikinci el araç sektörü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan özel çalışma ile, ikinci el araç sektöründeki fırsatçılığın önüne geçilmesi ve usulsüzlüklerin tespiti halinde ise araç devir işlemlerinin engelleneceği ifade ediliyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Yiğitcan Yıldız
        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 25.07.2023 - 07:23
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        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
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        Otomotiv sektörü artan fiyatlar ve fiyatlardaki yükselişe rağmen satışlarda kırılan rekorlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

        Otomobilin yatırım aracı haline gelmesi ve sektör kaynaklarına göre satışların yüzde 40'ının yatırım amaçlı olması ise, ikinci elde de fiyatları yükseltiyor. Hatta, pandeminin başından bu yana devam eden bu durum, ikinci el araç fiyatlarının aynı aracın sıfır fiyatını aşmasına yol açıyor.

        İşte bu duruma el atan Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda, ikinci el araç ilan fiyatlarının, sıfırı araç fiyatlarını geçemeyeceğine yönelik bir düzenleme hazırladı. Ticaret Bakanlığı, aynı günlerde, 2022'de çıkarılan ve kamuoyunda '6+6' olarak anılan ikinci el araç düzenlemesinde de güncellemeye gitti.

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        Buna göre, hem kurumların hem de şahısların yaptığı ikinci el araç satışlarında, 6 ay ve 6 bin kilometre şartı aranacak. Bu kapsamda, bu iki şart sağlanmadan ikinci el araç satışı yapılamayacak.

        Her iki düzenlemenin ortak amacı, ikinci elde vergisiz kazancı ortadan kaldırarak, otomobilin bir yatırım aracı olarak görülmesini engellemek olarak açıklanabilir.

        UYGULAMALARDAN FARKLI YÖNTEMLER İLE KAÇILABİLİYOR

        Fakat, her ne kadar ilan sitelerinde düzenlemeye aykırı ikinci el araç ilanı sayısı 20 binden 7 bin adede düşse de, araçların devir işlemlerinin yapıldığı noterler ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

        Dolayısı ile, ilan fiyatı sıfır kilometre araçtan düşük olan bir ikinci el bir aracın, noterde sıfır kilometre araçtan daha pahalı olacak şekilde devrinin yapılmasını engelleyecek bir durumun olmadığı söylenebilir.

        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek Haberi Görüntüle
        İkinci el araç satışında yeni dönem
        İkinci el araç satışında yeni dönem Haberi Görüntüle
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        ÖZEL YAZILIM HAZIRLANIYOR

        İşte tüm usulsüzlüklerin önüne geçmek için, yeni bir çalışma yapılıyor.

        Habertürk'ün ikinci el araç sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye Noterler Birliği ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda bir bilgisayar yazılımı hazırlanıyor.

        Bu yazılım sayesinde, araç devir işlemleri sırasında, '6+6' düzenlemesinin takibi yapılabilecek. Ayrıca, kişilerin bir yıl içerisinde yaptıkları satışlarda noterler tarafından görülecek ve gerekirse araç satış işlemi engellenecek.

        Yani özetle, ikinci el araç piyasasına yönelik yapılan uygulamaların tümüne aykırı durumlar noterler tarafından anında görülerek araç devir işlemleri gerek görüldüğü durumlarda yapılmayacak.

        Hazırlanan yazılımın Ağustos ayı başında devreye alınmasını planlandığını da aktaralım. Sektör kaynakları, söz konusu yazılımın detaylarının önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklama ile netleşeceğini aktardı.

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