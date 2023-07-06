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        Haberler Otomobil Son dakika: İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek - Otomobil Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek

        Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 01:57
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
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        İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının yapılamaması hakkında yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre; 1 Ocak 2024 tarihine kadar, ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması ve satılması yasaklandı.

        DHA'nın haberine göre; yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, bu karara aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Ticaret Bakanlığı'na iletmekle yükümlü olacak. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerecek.

        Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkili olacak. Yönetmelik 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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