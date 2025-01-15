Perakende ve telekomda yılın ilk yarısı 2024 gibi olur - Enerji Haberleri

Perakende ve telekomda yılın ilk yarısı 2024 gibi olur - Enerji Haberleri

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü Evren Gezer oluyor. Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından başlayan küçük çaplı rallinin ardından Merkez Bankası faiz kararı ile yeni bir sürece giren Borsa İstanbul'da bundan sonraki gelişmelerin neler olabileceğini yorumlayan Gezer, özellikle makro ekonomik gelişmelerin borsa şirketlerinin bilançolarına yansımasının yılın ikinci yarısına bulabileceğini anlatıyor. Gezen; gıda perakendesi, gayrimenkul ve telekomünikasyon sektörleri ve şirketlerini masaya yatırıyor.

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FAİZ İNDİRİMİNİN BİLANÇOLARA ETKİSİ NE ZAMAN?

Gezer, ekonomi programının nasıl ilerlediğini anlatırken programın enflasyonu ve ardından faizi düşürme hedefine yakın olup olmadığını sorgularken faiz indirimleri ve şirket bilançolarında toparlamaya ilişkin takvimin ne olabileceğine dair görüşlerini aktarıyor. Sektörler açısından 2025'in nasıl geçeceğine dair tahminlerini paylaşan Gezer, faizlerde düşüş beklentisinin hangi gayrimenkul şirketini nasıl etkileyeceğini, asgari ücret artışı ve düşen enflasyonun gıda perakendesini nasıl etkileyeceğini ve müşterileri olan olan sözleşmeleri yenileyen telekomünikasyon şirketlerinin bu durumdan nasıl etkileneceğini anlatıyor.

HANGİ SEKTÖR NE ZAMAN AVANTAJLI?

Gezer, enflasyondaki düşüş ve faiz indiriminin şirket bilançolarına geç yansıması nedeniyle perakende ve telekomünikasyon şirketlerinin yılın ilk yarısında 2024'e benzer bir yıl geçirip geçirmeyeceğini ve sanayi şirketlerinin bilançolarının ne zaman toparlanmaya başlayabileceğini sorguluyor.