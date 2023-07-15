Otomotivde fırsatçılığa karşı uygulama devrede

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Otomotiv sektörünün gündemindeki ilk maddelerden biri olan, ikinci el araçların sıfır araç fiyatlarının üzerinde satılamamasına yönelik kısıtlama yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı 6 Temmuz'da duyurduğu yönetmelik ile, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirmişti.

1 Ocak 2024'e kadar sürecek ve bugün yürürlüğe giren uygulama kapsamında, otomotiv sektöründeki stokçuluk, fahiş fiyat uygulamaları, spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi hedefleniyor.

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Söz konusu uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsıyor. Düzenlemeye aykırı ilan verenler online ilan platformları tarafından uyarılacak.

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Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından bakanlığa iletilecek.

Düzenlemeye aykırı her bir ilan 'ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti' kabul edilerek, ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

STOKÇULARA 75 MİLYON TL CEZA

Otomotiv sektöründeki usulsüz ticarete yönelik son dönemde denetimlerini sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, bugüne kadar pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı işlem tesis eden işletmelere 35.1 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Stokçuluk uygulamaları kapsamında ise 2021 ve 2022 yıllarında 15 yetkili bayiye 8.3 milyon lira, mayıs ayında tüketicilerin sıfır kilometre taşıtlara erişimini zorlaştırıcı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen 4 yetkili bayiye de 17.8 milyon lira idari para cezası kesildi.

Bakanlık tarafından Haziran ayı içinde ise müşterilerden taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep ettiği veya müşterileri aksesuar almaya zorladığı tespit edilen 10 yetkili bayiye 49 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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İdari para cezası uygulanan 4 yetkili bayinin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri de iptal edildi. Stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bugüne kadar 75.2 milyon lira idari para cezası uygulandı.

BAKAN BOLAT SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve gelir gelmez otomotiv sektörü temsilcileriyle temaslarda bulunmuş ve sektöre yönelik yeni düzenlemeler de bu görüşmelerin hemen ardından devreye alınmıştı.

Bolat, yaptığı açıklamada, ilan sitelerinin 15 Temmuz'dan itibaren sıfır araç fiyatından daha yüksek ikinci el fiyatı koymamaları konusunda uyarıldığını belirtmişti.

Ellerinde başka enstrümanlar da olduğunu ve adım adım ilerlediklerini kaydeden Ticaret Bakanı Bolat, düzenleme ilgili olarak da, "Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

SATIŞLARIN YÜZDE 40’I YATIRIM AMAÇLI

Türkiye’de pandeminin başından bu yana devam eden sıfır araç arzındaki sıkıntılar ve pazardaki yüksek talep, ikinci el araç fiyatlarının sıfır kilometre araçların fiyatını aşmasına yol açmıştı.

Bu durum, otomobili bir yatırım aracı haline getirirken, pazarda yıl başından bu yana üst üste satış rekorlarının kırılmasına da sebep oldu.

Sektör yetkilileri, satılan sıfır araçların yüzde 40’nın yatırım amaçlı alındığını ifade ediyor.