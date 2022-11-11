İKİNCİ EL FİYATLARI NE KADAR OLDU?



Otomobil fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Yıl başından bu yana fiyatlarda gerçekleşen artış yüzde 50'leri aştı.

Gelinen noktada, neredeyse piyasadaki tüm modeller yüzde 80 ÖTV dilimine girdi.

Hatırlanacak olursa, ÖTV sisteminde en son Ocak ayında yapıldı. Buna göre, motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçmeyen araçlarda yüzde 45 ÖTV oranı için belirlenen matrah limiti 120 bin TL oldu. Yüzde 50 ÖTV için belirlenen matrah üst sınırı 150 bin TL iken, yüzde 60 ÖTV için 175 bin TL ve yüzde 70 ÖTV için 200 bin TL oldu.