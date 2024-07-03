Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.747,61 %0,62
        DOLAR 32,8109 %-0,12
        EURO 35,1322 %-0,28
        GRAM ALTIN 2.466,33 %0,35
        FAİZ 41,63 %-0,50
        GÜMÜŞ GRAM 31,21 %1,97
        BITCOIN 61.378,00 %-0,07
        GBP/TRY 41,5079 %-0,27
        EUR/USD 1,0695 %-0,08
        BRENT 86,60 %0,24
        ÇEYREK ALTIN 4.032,76 %0,36
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İhracatta yüzde 10.6'lık düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        İhracatta yüzde 10.6'lık düşüş

        Haziran ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.6 düşerek 18.6 milyar dolar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        İhracatta yüzde 10.6'lık düşüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

        Verilere göre, Türkiye'nin haziran ayı ihracatı 18,6 milyar dolar oldu. 2024'ün ilk yarısındaki ihracat 125,4 milyar dolara, 12 aylık ihracat ise 257,8 milyar dolara ulaştı.

        En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 2,6 milyar dolarla haziranda da ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi, 2,3 milyar dolarla kimya ve 1,3 milyar dolarla çelik sektörü takip etti.

        TİM Başkanı Mustafa Gültepe, dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, mayısta 24,1 milyar dolarla tüm zamanların aylık rekorunu kıran ihracatın, haziran ayında takvim etkisiyle yüzde 10,6 gerilediğini bildirdi.

        REKLAM

        Gültepe, "Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 daralan ihracatımız 18,6 milyar dolar düzeyinde kaldı. Haziranla birlikte ilk 6 ayı da tamamlamış bulunuyoruz. 6 aylık ihracatımız 125,4 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız ise 257,8 milyar dolara ulaştı. 2023 ile kıyasladığımızda 6 aylık ihracatta yüzde 2, 12 aylık ihracatta ise yüzde 2,5 artıdayız." dedi.

        Hizmet İhracatçıları Birliği'nin çalışmasına göre haziranda hizmet ihracatının 8,7 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini öngördüklerini bildiren Gültepe, şunları kaydetti:

        "Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 2,6 milyar dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi, 2,2 milyar dolarla kimya, 1,3 milyar dolarla çelik ve hazır giyim, 1,2 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörleri takip etti. Geçen ay 6 sektörümüz ihracatını artırırken, 20 sektörümüzde düşüş kaydedildi. En çok ihracat yapan 5 ilimiz ise İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir oldu."

        Mustafa Gültepe, geçen ay 906 firmanın ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini, söz konusu firmaların ihracata 91 milyon dolar katkı sunduğunu söyledi.

        Gültepe, "Kilogram birim ihracat değerimiz 1,41 dolar oldu. Parite, geçen ay ihracatımızı negatif etkiledi. Haziran ayında pariteden kaynaklı 38,8 milyon dolarlık kayıp yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        ALMANYA İLK SIRADA

        En çok ihracatın sırasıyla Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak'a yapıldığını bildiren Gültepe, şunları kaydetti:

        "Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan'a ihracatta dikkat çekici artışlar kaydettik. En çok ihracat yaptığımız ülke grupları arasında Avrupa Birliği (AB) 8,2 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı. AB'yi 2,8 milyar dolarla diğer Avrupa ülkeleri ile yakın ve Orta Doğu izledi. Toplam ihracatımızda AB'nin payı haziranda yüzde 43,9 düzeyinde gerçekleşti. Dolayısıyla bu yakın ve bizim için büyük potansiyel barındıran pazardaki rekabet gücümüzü korumanın ihracatımız açısından stratejik önemde olduğunu biliyoruz. İhracat ailesinin çatı kuruluşu olmanın verdiği sorumlulukla, sürdürülebilir üretim başta olmak üzere, Avrupa pazarında ülkemize avantaj sağlayacak konularda firmalarımıza öncülük ediyoruz."

        TİM Başkanı Gültepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi paketi konusunda reel sektör temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının son derece verimli olduğunu belirtti.

        Gültepe, Asgari Kurumlar Vergisi, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamındaki KDV istisnasının devamı, devreden KDV ve ihracatçıların yurt dışı çıkış harcından muaf tutulması başta olmak üzere talep, beklenti ve önerilerini Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e ilettiklerini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        "Dezenflasyon süreci başladı"
        "Dezenflasyon süreci başladı"
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Enkazın altından mutlu sona!
        Enkazın altından mutlu sona!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        "İlk darbeyi ben vurdum!" Çekiçli sopalı vahşetin ifadesi!
        "İlk darbeyi ben vurdum!" Çekiçli sopalı vahşetin ifadesi!
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Habertürk Anasayfa