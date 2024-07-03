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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara haberleri: Enkazın altından mutlu sona | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Enkazın altından mutlu sona!

        Ankara İtfaiyesi çalışanı Cebrail Sarsılmaz, 6 Şubat 2023 depremlerinde Kahramanmaraş'taki Müjde Apartmanının enkazından kurtardığı Sinem Kaynak ile dünya evine girdi. Sarsılmaz, "Farklı ve anlatılamayacak bir duygu. Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:33 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:41
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        Enkazın altından mutlu sona!
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        Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İtfaiye eri Cebrail Sarsılmaz ile 6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta, Müjde Apartmanı'nda enkaz altından kurtardığı Sinem Kaynak'ın nikahı, Aşık Veysel Nikah Salonunda kıyıldı.

        "EŞİMİ VE KARDEŞİNİ ENKAZDAN CANLI ÇIKARDIK"

        AA'da yer alan habere göre trajik bir olaydan mutlu bir son çıkmasından dolayı hem kendi hem eşi adına heyecanlı olduğunu söyleyen itfaiye eri Sarsılmaz, "6 Şubat depreminde arama kurtarmada 13 gün görev aldım.

        "TRAJİK BİR OLAYDAN MUTLU SONA"

        Kahramanmaraş’ta Müjde Apartmanı'ndan eşimi ve kardeşini canlı olarak enkazdan çıkardık. Farklı ve anlatılamayacak bir duygu. Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk" ifadesini kullandı.

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        "KAYIPLARIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

        Sinem Kaynak da duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Olumsuz bir olay neticesinde bir araya gelsek de enkazdan çıkarılan şanslı birkaç kişiydik. Ertesinde hayat bizi birleştirdi. İçimizde buruk bir hüzün var. Hem kendi kayıplarımız hem diğer kayıplar için üzgünüz ancak hayat devam ediyor, mutluyuz."

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        #ankara
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