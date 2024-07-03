Mert Günok'un kurtarışı dünyada gündem oldu!
A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselirken, Mert Günok'un 90+4'te yaptığı müthiş kurtarış maça damgasını vurdu. Tecrübeli file bekçisi Baumgartner'in yerden seken kafa vuruşunu harika bir refleksle kornere çelerek ay-yıldızlıları ipten aldı. Mert, o vuruşun %94'lük gol olma ihtimalini eldivenleriyle devre dışı bırakıp %6'lık kurtarış ihtimalini gerçekleştirdi. Deneyimli file bekçisinin harika kurtarışı dünya basınında da geniş yer buldu.
- 1
A Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek final biletini alırken, maçın en konuşulan pozisyonu Mert Günok'un son saniyedeki kurtarışı oldu. Herkesin nefesini tuttuğu 90+4'te sahneye çıkan tecrübeli eldiven, Michael Gregoritsch'in kafa vuruşunu çizgi üstünde kurtardı.
- 2
O esnada TRT spikeri Özkan Öztürk'ün "Ahtapot musun, örümcek misin, harikasın Mert" sözleri yaşananların özeti oldu.
- 3
%6'LIK İHTİMALİ GERÇEKLEŞTİRDİ!
İstatistiksel veriler sağlayan 'The xG Philosophy', Mert Günok'un tarihi kurtarışının matematiksel analizini yayınladı. Buna göre Baumgartner'in kafa vuruşunda topun gol olma ihtimali %94 iken, eldivenleriyle bu ihtimale son veren Mert ise %6'lık 'kurtarma ihtimalini' gerçekleştirerek tarih yazdı. xGoT: Kalecilerin kalelerine gelen isabetli şutların gol beklentisini (xG’sini) ifade eden istatistik birimidir.
Mert Günok'un yaptığı kurtarışın xGoT değeri ise 0.94 olarak ölçüldü.(xGoT: Kalecilerin kalelerine gelen isabetli şutların gol beklentisini (xG’sini) ifade eden istatistik birimidir.)
-
- 4
RANGNICK'TEN GORDON BANKS BENZETMESİ!
Mert Günok'un mucizevi kurtarışına, Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick de şapka çıkardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alman teknik adam, Mert Günok'u efsane İngiliz kaleci Gordon Banks'e benzeterek, "Beraberlik golünü atmak için zamanımız vardı. Çok da yaklaşmıştık ama Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu." dedi. Banks, 1970 Dünya Kupası'nda Pele'nin kafa vuruşunda tıpkı Mert Günok'un kurtarışına benzer bir şekilde mucizevi bir kurtarışa imza atmıştı.
- 5
Mert Günok'un tarihi kurtarışı dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte o yorumlardan bazıları:
- 6
Actu Foot/Fransa: "Mert Günok'un tarihe geçecek kurtarışı!"
-
- 7
FOX/ABD: "Ne kurtarış ama! Mert Günok'tan büyük kurtarış!"
- 8
Bleacher Report/ABD: "Turnuvanın en iyi kurtarışı!"
- 9
The Athletic/ABD: "Nefes kesici bir kurtarış! 94. dakikada ülkesini çeyrek finale taşıdı. Mert Günok, sonsuza dek Türk futbolunun kahramanları arasında anılacak"
-
- 10
ESPN/ABD: "Mert Günok'tan 94. dakikada inanılmaz bir kurtarış! Turnuvanın en iyi kurtarışı olabilir mi?"
- 11
BBC/İngiltere: "Mert Günok ne kurtarış yaptı ama! Christoph Baumgartner'in yüz ifadesi her şeyi anlatıyor. Gordon Banks'in bir başka versiyonu..."
- 12
Eurosport/Fransa: "Mert Günok'un kurtarışı Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en iyi kurtarışı olabilir mi?"
-
- 13
The Telegraph/İngiltere: "Mert Günok, yüzyılın kurtarışını yaptı!"
- 14
MERİH: OĞLUM MERTO, NASIL ÇIKARDIN?
Gecenin bir diğer kahramanı Merih Demiral da Mert'in kurtarışı sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. Maçın ardından o pozisyonla ilgili Mert Günok'la konuşan Merih Demiral, "Oğlum Merto, nasıl çıkardın? Allah çarpsın…" ifadelerini kullandı.
- 15
MERT GÜNOK: DAHA YOLUMUZ UZUN
Mert Günok karşılaşmayla ilgili, "Konuşmakta zorlanabilirim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı. Tecrübeli file bekçisi ayrıca, ''Daha yolumuz uzun. İnşallah sonuna kadar gideceğiz. Bu galibiyet bizi moral olarak üst seviyeye çekti. İnşallah devam edeceğiz." dedi.
-