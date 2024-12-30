Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kabine üyelerinin bir araya gelmesiyle düzenlendi. Yılmaz, batılı ülkelere seslendi. "Esad rejiminin mirası olan yaptırımlar kalkmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Suriye'de yeni dönemin yol haritasını değerlendirdi. Yılmaz şunları söyledi: “Batılı ülkelerin önceki rejime yönelik ortaya konmuş yaptırımlar var. Dolayısıyla şu anda yeni bir durum var, bunu mutlaka yeniden değerlendireceklerdir diye inanıyorum. Zaten Suriye’nin bu yeni dönemde ekonomik gelişimi, halkın yıllardır zaten Esed rejimi altında sıkıntı çeken halkın rahatlaması bakımından da bu yaptırımların kalkması gerekiyor, ama daha sürecin çok başlarındayız elbette. Önümüzdeki süreçlerde bunlar aşama-aşama gündeme gelecektir diye inanıyorum." dedi.

Gazetecilerle bir araya gelen kabine üyeleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da vardı. Bayraktar, Halep ve güneyindeki yerleşim birimlerinde yaşanan elektrik ihtiyacına dikkat çekerek şöyle konuştu: “İnsanların büyük bir çoğunluğu jeneratörlerle elektrik ihtiyaçlarını karşılıyorlar, dolayısıyla çok ciddi bir aslında elektrik ihtiyacı var. Gerek Suriye’nin, gerek Lübnan’ın bu anlamda ihtiyaç duyduğu elektriğin belki ilk etapta Türkiye’den ihraç etmek suretiyle, tabi iletim şebekesindeki durumu gördükten sonra biraz daha tabloyu görebiliriz."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da tarımsal altyapıda oluşan hasar oranının altını çizdi. Yumaklı, “İki gün önce oraya giden heyetimiz geri döndü. Arkadaşların orada yapmış oldukları temaslar ve tespitlerle birlikte rapor hazırlanıyor. İlk tespitlerimize göre tarımsal altyapıda 2/3 oranında hasar oluştuğuna dair bir gözlem var. Ama bunu saha tespitleriyle teyit edilmesi gerek. Aksi takdirde çok güvenilir bir veri olduğunu söylemek mümkün değil. Şartlar olgunlaştığında oraya gidecek tarım ateşesi atama konusunda da hazırlığımız var." ifadelerini kullandı.

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“AKARYAKIT ÖTV’SİNDE ENFLASYON HEDEFİNİ TEHLİKEYE ATMAYACAĞIZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise akaryakıt ÖTV’si ve tütün ürünlerinin ÖTV’si konusunda enflasyon hedefini tehlikeye atmayacak yaklaşım içinde olacaklarını söyledi. Şimşek, “Bütçede gelir ayağı perspektifiyle bakıyoruz, ama diğer yönetilen yönlendirilen fiyatlarda Merkez Bankası’nın 2025 hedefini ciddi bir şekilde dikkate alacağız” dedi.

“TÜKETİCİLERİMİZİN ALDATILMAMASI NOKTASINDA ÇOK CİDDİ BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele konusunda şunları söyledi: “Meclis’ten çıkarılan fahiş fiyatla, stokçulukla mücadele için cezaların oldukça yüksek oranlarda artırıldığı bir kanuni düzenleme çok etkili oldu ve tüketicilerin korunması, piyasa gözetimi alanında da geçen Ekim ayında yeni düzenlemeler çıktı, bunları çok etkin bir şekilde uyguluyoruz. Piyasalarda sektörel düzenlemeleri yaptıktan sonra denetimlerle yanlış yapanlara karşı cezai işlemler uygulamak suretiyle piyasaların normale dönmesi ve halkımızın, tüketicilerimizin aldatılmaması noktasında çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Aldatıcı reklamlara karşı da cezalar artırıldı Meclis’te çıkarılan kanunla.”