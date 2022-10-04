KAÇ LİRALIK BORÇLAR KAPATILACAK?

Yapılacak düzenlemeye göre, 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak göstererek vergiden düşecek. Bu şekilde, bu durumda olan vatandaşların borcu kamu maliyesi tarafından karşılanmış olacak.

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.