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İBB KIRTASİYE YARDIMI 2022: İBB Kırtasiye Yardımı Başladı mı, Başvuru Nasıl Yapılır? İBB Kırtasiye Yardımı Online Başvuru Ekranı

İBB kırtasiye yardımı 2022: İBB kırtasiye yardımı başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İBB kırtasiye yardımı online başvuru ekranı

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için geri sayım başladı. Durumu olmayan öğrenciler için kırtasiye yardımı gündemdeki yerini aldı. Söz konusu yardıma ilişkin İBB’nin de projesi bulunuyor. Yüksek enflasyondan nasibini alan kırtasiye ürünlerinin fiyatları dudak uçuklatırken durumu olmayan öğrencilere İBB kırtasiye yardımında bulunacak. Peki, İBB kırtasiye yardımı başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İşte İBB kırtasiye yardımı online başvuru ekranı…

06.09.2022 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • Devlet destekli kırtasiye yardımının yanı sıra belediyelerinde destek ödemeleri bulunmaktadır. Yüksek kırtasiye ücretleri son dönemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kırtasiye fiyatları cep yakacak nitelikte. Hal böyleyken temel kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayamayan öğrencileri ve velileri bir nebze rahatlatacak destek ödemesi İBB tarafından yapılacak. Öğrencilere burs ve yurt imkanı da sağlayan İBB bu sefer kırtasiye masraflarını için ödenek çıkartacak. Peki, İBB kırtasiye yardımı başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İşte İBB kırtasiye yardımı online başvuru ekranı

  • İBB KIRTASİYE YARDIMI NASIL ALINIR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    İlkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri için verilen İBB kırtasiye yardımı ailelerin kırtasiye ödemlerinde yardımcı olacak nitelikte. İBB kırtasiye yardımı almak isteyenler öncelikle İBB'nin Sosyal Hizmetler müdürlüğü tarafından verilen kırtasiye yardımına başvuru yapmak oldukça kolay. Online olarak internetten yapılan başvuru ile uygun görülen adaylara kırtasiye yardımı sağlanıyor. Öğrenciler yada veliler https://senokudiye.ibb.istanbul/ adresine girerek bilgileri eksiksiz ve hatasız doldurarak "Sen Oku Diye" desteğinden faydalanma hakkı kazanabilir.

    İBB KIRTASİYE YARDIMI ONLİNE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

    İBB KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Ekonomik olarak zorluk çeken aileler ve çocukları eğitim hayatında desteklemek için oluşturulan 'Sen Oku Diye' projesinde öğrencilere nakdi destek sağlanıyor. Sen Oku Diye' projesi başlangıcı 13 Eylül olarak açıklandı.

  • İBB KIRTASİYE YARDIMI (SEN OKU DİYE) BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

    Öğrencinin kendisinin İstanbul'da ikamet etmesi

    Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması

    Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması

    Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi

    Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda burslu okuyor olması

    Maddi durumu kötü olan

    Öğrencinin eğitime devam etmesi gerekli

    İBB kırtasiye yardımı ilkokul, Orta ve Lise öğrencilerine verilir

    İBB KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

    İBB kırtasiye yardımı yılda 1 defa olmak üzere ilkokul, Ortaokul ve Lise eğitimi gören öğrencilere 300 TL olarak verilmektedir. Genç üniversiteli yardımı ise 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödenmektedir. İBB kırtasiye yardımından sadece liseye kadar eğitim gören öğrenciler yararlanmaktadır. Üniversite öğrencileri İBB genç üniversiteli desteğine ayrıca başvurmaları gereklidir.

  • İBB KIRTASİYE YARDIMI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    İBB kırtasiye yardımından yararlanmak için bizzat başvuruda bulunacak kişilerin yanında bazı belgeleri götürmeleri gerekmektedir. Kırtasiye yardımı almak için istenen belgeleri götürmek başvurunuzun olumlu sonuçlanmasını sağlayabilir. İstanbul kırtasiye yardımı için gerekli belgeler ise;

    Öğrenim Belgesi ( Okuldan alınmış onaylı öğrenci olduğuna dair belge)

    Kırtasiye yardımı başvuruda bulunacak öğrencinin kimlik fotokopisi

    Velisinin kimlik fotokopisi

    Engelli öğrenci ise mutlaka engel durumunu gösteren belge

    İBB KIRTASİYE YARDIMINDAN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR YARARLANABİLİR Mİ?

    İBB kırtasiye yardımdan okul öncesi, kreş, yaşı küçük çocuklar yararlanabilir mi sorusu merak edilen konuların başında gelmektedir. Kırtasiye yardımından yararlanmak için yaş sınırı bulunmaktadır. Okul öncesi ve kreşe giden çocuklar bu yardımdan yararlanamazlar. Ancak 5 yaşını doldurmuş okula giden tüm çocukların başvurusuna açık olan bu yardımda her hangi bir üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

    İBB KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN YATAR?

    Kırtasiye yardımı başvuru yapan kişilere kırtasiye yardımı ödemeleri okulların açılmasından sonraki 2 hafta içerisinde yapılanmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sen Oku Diye Eğitim Yardımı onaylanan kişilere ayrıca yardım ödemesinin yapıldığına dair SMS ile bilgilendirme yapılır.

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