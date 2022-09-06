İBB KIRTASİYE YARDIMI NASIL ALINIR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İlkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri için verilen İBB kırtasiye yardımı ailelerin kırtasiye ödemlerinde yardımcı olacak nitelikte. İBB kırtasiye yardımı almak isteyenler öncelikle İBB'nin Sosyal Hizmetler müdürlüğü tarafından verilen kırtasiye yardımına başvuru yapmak oldukça kolay. Online olarak internetten yapılan başvuru ile uygun görülen adaylara kırtasiye yardımı sağlanıyor. Öğrenciler yada veliler https://senokudiye.ibb.istanbul/ adresine girerek bilgileri eksiksiz ve hatasız doldurarak "Sen Oku Diye" desteğinden faydalanma hakkı kazanabilir.

İBB KIRTASİYE YARDIMI ONLİNE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İBB KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekonomik olarak zorluk çeken aileler ve çocukları eğitim hayatında desteklemek için oluşturulan 'Sen Oku Diye' projesinde öğrencilere nakdi destek sağlanıyor. Sen Oku Diye' projesi başlangıcı 13 Eylül olarak açıklandı.