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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan alanlara akıllı şehircilik uygulamalarının yapılarak üç yıl süre ile işletmeye verilmesi işi için ihale açtı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlana ilana göre, muhammen bedeli 5.5 milyon lira olarak belirlenen ihale 496,789 TL geçici teminat bedeli üzerinden 10 Şubat'ta yapılacak. İhale, İBB'nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde boru, kanal, kanalet döşenmesini ve elektronik haberleşme tesisi kurulumunun yapılacağı 300,000 metrekareyi ihtiva eden yaklaşık 1.500 km uzunluğundaki kazı yapılabilecek ağ ile bu alan içerisinde konumlandırılabilecek 300 adet haberleşme tesisini kapsıyor.