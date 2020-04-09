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Japon otomobil üreticisi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki üretim faaliyetlerine verdiği arayı uzattığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, üretime başlama tarihinin 1 hafta ertlendiği belirtildi.

Honda Türkiye'nin açıklamasında, "Koronavirus salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlere verilen ara 1 hafta daha uzatıldı. Bu adımlar, tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında atıldı" denildi.

Honda Türkiye, 2 Nisan'da yaptığı duyuruda, üretim faaliyetlerine 6 Nisan 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 tarihine kadar ara verdiğini bildirmişti. Şirketten yapılan son açıklamada, 20 Nisan 2020 tarihinde üretime yeniden başlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ancak bu durum hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecektir" ifadesi yer aldı.

Türk otomotiv sanayisindeki diğer kuruluşlar ile, yurtdışındaki üreticiler de üretime verdikleri koronavirüs arasını uzatmışlardı.

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