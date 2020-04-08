Otomotivdeki 'korona' arası uzuyor

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgını sebebiyle Avrupa ve ABD'de kapanan otomotiv fabrikaları yeniden açılmak içi gün sayarken, üreticilerden ardı ardına açılış tarihlerinin ertelendiğine yönelik haberler geliyor. Bunun yanı sıra, bazı otomotiv üreticileri ise, fabrikaların açılışına yönelik belirledikleri yeni tarihleri kamuoyuna açıklıyor.

Volkswagen'den yapılan açıklamada, şirketin İspanya'daki Navarra fabrikasının 20 Nisan'da sınırlı olsa da kapılarını açacağı kaydedildi.

İspanya'nın kuzeyindeki tesis Mart ayının ortalarında üretime ara vermişti. 4 bin 800 kişinin çalıştığı tesiste, Polo ve onunla aynı platformu paylaşan ve henüz Türkiye'de satışına başlanmayan T-Cross modeli üretiliyor.

Alman marka daha önce de Dresden, Emden, Osnabrueck, Wolfsburg, Zwickau, Hanover, Brunswick, Kassel, Salzgitter, Chemnitz, Hannover tesislerinde üretime verdiği arayı 2 hafta erteleyerek 19 Nisan'a çekmişti.

Japon otomotiv üreticisi Honda ise, ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara verdiği tesislerinde , 1 Mayıs'ta üretime tekrar başlayacağını açıkladı.

Honda'nın Alabama, Indiana ve Ohio fabrikalarında 18 bin 400 işçi çalışıyor.

Diğer Japon üreticiler Nissan ve Toyota da, üretime Honda ile benzer tarihlerde başlamayı hedefliyor. Nissan ABD'de fabrikalarını Nisan sonunda açacağını duyururken, Toyota ise ABD'de üretime 17 Nisan'da yeniden başlayacağını bildirdi.

Ford da, Avrupa'daki tesislerinde yeniden üretim için 4 Mayıs tarihini işaret etti.

TÜRKİYE'DE DE ERTELEMELER YAŞANIYOR

Türkiye'de de üretime virüs arası veren firmalar süreleri birer birer uzatıyor. Toyota Sakarya fabrikasındaki üretim arasını 20 Nisan'a ertelerken, Ford Otosan ise arayı bir hafta daha uzatarak 13 Nisan'ı üretime başlamak için yeni tarih olarak belirledi.

Türk otomotiv sanayisinde üretim arasını uzatan son firma ise Otokar oldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 8 Nisan'da yeniden üretime başlama planının 20 Nisan'a ertelendiği kaydedildi.

Dünyada ve Türkiye'de, Mart ayının ortalarında üretime ara verilen otomotiv sektöründe, az sayıda marka 1 ay, ortalamada ise 2 hafta süreyle bantların durdurulduğu açıklanmıştı.

O dönem açıklanan süreler bugünlerde ise sürekli ertelenirken, gelinen noktada çoğu üretici yaklaşık 1 ay boyunca üretim yapmamış olacak.

Bu durumun başlıca sebebi koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler olarak görülse bile, işin arkasındaki bir diğer sebebi anlamak için buzdağının görünmeyen kısmına da bakmakta fayda var.

TALEP AZALDI SATIŞLAR DÜŞTÜ

Koronavirüs salgını fabrikaları kapatırken, karantina ve sosyal mesafe kuralları gereğince de bayilerin boş kalmasına neden oldu ve küresel pazarlarda sıfır araç talebini düşürdü.

Avrupa'nın otomotiv üssü Almanya'daki otomobil ve hafif ticari araç satışları Mart ayında yüzde 38 azalırken, bu oran İtalya'da yüzde 85, Fransa'da yüzde 72 ve İspanya'da ise yüzde 69 oranında gerçekleşti. Frankfurt merkezli Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği'nden (VDIK) yapılan açıklamada, Almanya otomotiv pazarında Mart ayında yaşanan daralmanın, bugüne kadar bir ay içinde yaşanan en büyük daralma oranı olduğunun vurgulanması ise, üreticileri karamsarlığa sürüklüyor.

Moody's tarafından yayınlanan analiz de ise, dünyanın en büyük ikinci otomotiv pazarı ABD'de 2020'de otomotiv satışlarının yüzde 15 düşeceği ve küresel pazarlarda koronavirüsten en büyük darbeyi ise Batı Avrupa'nın alacağı şeklinde bir öngörüye yer verilmesi sektördeki durumu gözler önüne seriyor.

Gelinen noktada, Avrupa'nın bazı ülkelerinde sıfır araç talebinde görülen yüzde 90'a varan düşüşler, üreticilerin de olmayan müşteri talebine karşı üretim yapmaya temkinli yaklaşmasına neden oluyor.

Gelişmeler, fabrikaların hazır kapanmışken, bantların zararına döneceğine, hiç dönmemesine yol açmış durumda. Alman üretici BMW'nin küresel satışlardaki düşüşe bağlı olarak ve bu trendin önümüzdeki aylarda da devam edeceği öngörüsüyle fabrikalarda kapasite düzenlemesine gitmesi de bunu gösteriyor.

Yaşananlara Türkiye açısında bakacak olursak, son 6 ayda devam eden araç bulunurluğu sıkıntısının, üretim olmamasından dolayı önümüzdeki aylarda da devam edeceği söylenebilir.

Böyle bir durumda, 2016'dan beri sektörde telaffuz edilen ertelenen talebin de dönmesi halinde, 2020 yılı ikinci el araç pazarında yeni bir rekora sahne olabilir.

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