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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor: Ankara-Samsun arası yüksek hızlı tren - İş-Yaşam Haberleri

        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası karayoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 13:43 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:51
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        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün ulaşım yatırımlarını yerinde incelemek için gittiği Samsun’da Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, ‘Batı Çevre Yolu ve Şehir Hastanesinin Bağlantı Yolları’ ile ilgili brifing aldı. Uraloğlu, sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsun’un büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler ürettiklerini ve dev yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti.

        "73 MİLYAR 391 MİLYON LİRA YATIRIM YAPILDI"

        Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Samsun’un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 73 milyar 391 milyon lira yatırım yapıldığını belirtti.

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        Uraloğlu Samsun’da yapılan kara yolu yatırımlarına değinerek, “120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 313 kilometreye, 119 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 375 kilometreye çıkardık. 3 bin 752 metre uzunluğunda 55 köprüsü vardı, bunu 17 bin 200 metre uzunluğunda 123 köprüye yükselttik. Bu yıl sonuna kadar 421 metre uzunluğunda 4 köprü daha inşa etmeyi planlıyoruz. Samsun’un 553 metre uzunluğunda tek bir tüneli vardı, ona 2 bin 325 metre uzunluğunda 2 tünel daha ekledik.” şeklinde konuştu.

        Uraloğlu, Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları ve Yeşilkent Kavşağı yapımı sürerken; eş zamanlı Samsun-Bafra ve Samsun Çevre Yolu BSK Onarımı, Havza-Vezirköprü Yolu, Çarşamba-Ayvacık Yolu, Ladik-Taşova Yolu gibi 10 ayrı karayolu projemizin çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

        "KAVŞAK KOLLARINDAKİ TRAFİK YÜKÜNÜ DE HAFİFLETMEK İÇİN KOLLARI SIVADIK"

        Yapımı süren Yeşilkent Kavşağı'nın, Samsun İlini Kavak Devlet Yolu’na oradan da Samsun Çevre Yolu’na bağlamakta olduğunu belirten Uraloğlu, “Bu kavşak, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Ankara-İstanbul bağlantısında bulunuyor ve Samsun’un merkez ilçeleri olan Atakum ve İlkadım arasında geçiş noktasında olması sebebiyle burada yoğun trafik yaşanıyor.” dedi.

        Kavşak kollarındaki trafik yükünü de hafifletmek için kolları sıvadıklarını söyleyen Uraloğlu, proje kapsamında, 2 adet 172 metre uzunluğunda altgeçit köprüsü, 2 adet 318 metre uzunluğunda ilave köprü ve 1 adet 29 metre uzunluğunda üstgeçit köprüsü bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu ayrıca,

        9 kilometre uzunluğundaki kavşak kollarının onarım ve yapım işlerini de gerçekleştirdiklerini belirtti.

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        ŞEHİR HASTANESİ’NİN BAĞLANTI YOLLARININ YAPIMI SÜRÜYOR

        Uraloğlu, Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin sağlık alanındaki ihtiyaç duyduğu 1.103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi’nin yapımı ile bağlantı yollarının yapımını da aynı anda yürütüldüğünü ifade etti.

        Uraloğlu, “Yolumuzu Samsun Çevre Yolu’na iki noktadan bağlanacak şekilde projelendirdik. 5,3 kilometre uzunluğundaki yolumuzu 2 x 3 şeritli, bitümlü sıcak karışım standardında bölünmüş yol olarak inşa ediyoruz. Proje bünyesinde; 1 adet farklı seviyeli kavşak ve kavşak içerisinde 204 metre uzunluğunda 1 adet köprü de bulunuyor. Bu yıl yolumuzun 2,2 kilometrelik kısmını tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

        KARAYOLUYLA 7 SAAT SÜREN SEYAHAT SÜRESİ 2 SAAT 45 DAKİKA OLACAK

        Yüksek hızlı tren ağının tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getirildiğine dikkati çeken Uraloğlu, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının açıldığını hatırlattı.

        Uraloğlu, şimdiki hedeflerinin ise hızlı tren ağının Karadeniz'e ulaştırması olduğunu belirterek, bir müjde paylaştı. Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceklerini ifade eden Uraloğlu, “Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası karayoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak.” dedi.

        Uraloğlu, 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesini de gündeme aldıklarını belirterek bu yıl içerisinde proje çalışmalarını başlatacaklarını ifade etti.

        Uraloğlu, Samsunluların merakla beklediği bir diğer proje, Samsun Batı Çevre Yolu’nu yatırım programına aldıklarını ve 2024 yılı içerisinde ihalesini yapmayı hedeflediklerini de dile getirdi.

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