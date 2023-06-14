Her gün dondurma yediğinizde ne olur?

Doğurganlığınızı iyileştirmiş olabilirsiniz

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya çapında altı çiftten biri doğurganlık sorunları yaşıyor. 2008'de Harvard Üniversitesi'nden epidemiyologlar, yumurtlama kısırlığıyla mücadele eden kişilerin daha iyi doğurganlık sonuçlarına sahip olmalarına yardımcı olabilecek bazı beslenme faktörlerini paylaştılar. İster inanın ister inanmayın, yüksek yağlı süt ürünleri alımının bu popülasyonu desteklemeye yardımcı olabileceğini buldular. Evet, bir bardak tam yağlı süt veya bir porsiyon peynir, yüksek yağlı bir süt servisi olarak "sayılır". Ancak ister inanın ister inanmayın, araştırmacılar bir porsiyon dondurmanın yüksek yağlı bir süt ürünü seçeneği olarak da kullanılabileceğini açıkça paylaştılar.