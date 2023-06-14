Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

KANSERDEN KURTULAN BİR KİŞİNİN HÜCRELERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR
Günlük yaşam streslidir, ancak kanserden kurtulanlar, potansiyel hastalık nüksetme endişesine sahip oldukları için daha da fazla endişe ile karşı karşıya kalırlar. Bu kaygıyı yönetmenin söylemesi yapmaktan kesinlikle daha kolay, ancak American Cancer Society Journal'da yayınlanan çığır açan bir çalışma, meditasyonun yalnızca hayatta kalan kişinin yoğun endişesini gidermekle kalmayıp aynı zamanda hücrelerinin yapısını da değiştirebileceğini gösterdi.
Şaşırtıcı bir bulguyla araştırmacılar, Science Alert tarafından açıklandığı gibi telemerlerin veya "bir hücrenin ne kadar hızlı yaşlandığını belirleyen kromozomlarımızın sonundaki protein başlıklarının" "meditasyon yapan meme kanserinden kurtulanlarda aynı uzunlukta kaldığını" keşfettiler. Uygulama yapmayan hayatta kalanların telomerlerine karşı üç ay boyunca düzenli bir rutinin parçası. Aslında, hayatta kalanların telomerleri aslında kısalmıştı. Bilim adamları uzun süredir daha kısa telomerlerin her türlü hastalıkla ilişkili olduğuna inanırken, daha uzun telomerlerin daha koruyucu bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor.
Calgary Üniversitesi'nden araştırmacı Linda E. Carlson, "Farkındalık meditasyonu gibi psikososyal müdahalelerin zihinsel olarak daha iyi hissetmenize yardımcı olacağını zaten biliyoruz, ancak şimdi ilk kez biyolojinizin temel yönlerini de etkileyebileceklerine dair kanıtlarımız var" dedi.