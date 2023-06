Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

TANSİYONUNUZU DÜŞÜREBİLİRSİNİZ

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milyonlarca insan yüksek tansiyona veya hipertansiyona sahip "ve birçoğunun durumu kontrol altında değil." Spesifik tedavi önlemlerinin alınması gerekebilir, ancak bir meditasyon uygulamasına başlamak, doğal olarak bu sayıları düşürmeye yardımcı olmak için harika bir yol olabilir.

Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation'da yayınlanan bir araştırma, meditasyonun sonunda merkezi sinir sistemine ulaşan ve tüm vücuda yardımcı olan hormonal bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, her türlü meditasyonun kan basıncını düşürmeye, insülin direncini artırmaya ve özellikle kalple ilgili olanlar olmak üzere her türlü hücresel aktiviteyi artırmaya yardımcı olduğunu belirledi.