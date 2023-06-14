Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

DİKKAT SÜRENİZİ GELİŞTİREBİLİRSİNİZ

Meditasyon süper yatıştırıcı bir aktivite gibi gelebilir ancak aslında sıkıcı bir iş olarak kabul edilebilir. Zen'inizi bulmak daha az yumuşak, daha monoton olabilir. Kaliforniya Üniversitesi-Davis araştırmacısı Katherine MacLean, Psikolojik Bilim Derneği'ne (APS) birçok insanın "dikkati dağılmadan oturup bir şeyi gözlemlemenin ne kadar zor olduğunu" kabul ettiğini itiraf etti.

Bir çalışmanın parçası olarak, MacLean ve meslektaşları, Budist meditasyonun bir bireyin odaklanma ve dikkat kapasitesini geliştirip geliştiremeyeceğini yanıtlamak için yola çıktılar. 30'u üç ay boyunca meditatif bir inzivaya gönderilen 60 kişiyi gözlemlediler. Meditatif çalışmanın süresi boyunca, sonunda Psychological Science dergisinde yayınlandı. Katılımcılara "ince görsel dikkat dağıtmayı ne kadar iyi yapabildiklerini ve görsel dikkati sürdürebildiklerini ölçmek" için üç ayrı kez bilgisayar testleri verildi. Her ince değişiklik göründüğünde bir ekrana bakmaları ve bir düğmeye basmaları gerekiyordu. Söylemek yeterli, tam olarak teşvik edici bir iş değildi. Ancak, katılımcıların kısa çizgileri ayırt etme becerileri, odaklanma potansiyelleriyle birlikte zaman içinde gelişti. Araştırma, çalışmadan beş ay sonra bile, her gün meditasyon yapanların dikkat sürelerinin arttığını bildirdi.