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Yağ kaybını destekliyor, düşük kalorili ve lifle dolu: Kilo verdiren en iyi 11 meyve!

Bu meyveler düşük kalorilidir, lifle doludur ve yağ kaybını destekleyen yararlı besinler içerir.

Giriş: 13.06.2023 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Meyve, doğal olarak tatlı tadı ve parlak renkleri ile bilinir ve aynı zamanda besleyiciliği yoğun bir besindir. Aslında, potasyum ve C vitamini birçok farklı meyvede bulunabilir. Meyve ayrıca folat ve lif ve çok çeşitli antioksidanlar ve olumlu sağlık özelliklerine sahip bileşikler içerir. Meyvede bulunan bu kadar çok besin maddesi göz önüne alındığında, federal tavsiyenin yetişkinler için günde en az 1,5 ila 2 bardak tüketmesi şaşırtıcı değil.

  • Sağlığı destekleyen besinlerle dolu olan meyve, açıkça daha fazla yememiz gereken bir besindir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyet yemenin, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, bazıları da dahil olmak üzere önde gelen hastalık ve ölüm nedenlerinin çoğunun riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini bile belirtmektedir. Kanserler ve obezite de önelenebilecek bu hastalıkların başında gelmektedir. Kilo vermeye yardımcı olma söz konusu olduğunda, lif, meyvede kilo vermeye yardımcı olabilecek besin maddesidir. Fındık, kepekli tahıllar ve baklagiller gibi bu besin maddelerinin diğer birçok kaynağıyla karşılaştırıldığında, meyveler çok az hazırlık gerektirir veya hiç gerektirmez ve herhangi bir ilave şeker olmadan tatlı isteğini tatmin edebilir.

  • Kilo vermenin farklı yöntemlerini keşfederken, biraz kilo vermek için yemeniz gereken yiyeceklerden ziyade yiyemediklerinize odaklanmak kolaydır. Meyvenin kalorisi diğer tatlı yiyeceklere göre daha düşüktür, birçok yaygın paketlenmiş atıştırmalıktan daha fazla lif içerir ve yolda bir şeye ihtiyacınız olduğunda yanınıza almanız kolaydır. Bu sebeplerden ve daha fazlasından dolayı, meyve günlük menünüzün bir parçası olmalıdır. Kilo verme amacıyla diyetinizi iyileştirmek istiyorsanız, bu daha fazla meyve yemek kadar kolay ve lezzetli olabilir. İşte kilo kaybı için en iyi 11 meyve… 

  • Ahududu ve böğürtlen

    Meyveler, her ikisi de vücuda fayda sağlayan antioksidan ve lif içeriği ile bilinir. Bir çalışma, öğleden sonra az miktarda çilek yiyen katılımcıların, öğleden sonra atıştırması olarak şekerden eşit miktarda kalori tüketen katılımcılara kıyasla akşam yemeğinde daha az kalori aldıklarını buldu. Araştırmacılar ayrıca, katılımcıların şekere kıyasla dut atıştırmalığını yemelerinin daha uzun sürdüğünü belgelediler. Bu sonuçların her ikisi de bireylerin kilo vermesine yardımcı olabilir.

    Kilo kaybı için en iyi meyvelerden bazıları olarak faydalarını elde etmek için sabah yulaf ezmenizle veya öğleden sonra atıştırmalıklarınızın bir parçası olarak en sevdiğiniz smoothie'ye çilek ekleyin.

  • Ananas

    Tatlılığıyla bilinen bir başka tropik meyve olan ananas, sindirime yardımcı olan bir enzim kaynağıdır. Özellikle ananas, proteinlerin sindirimine yardımcı olan bromelain içerir. Geliştirilmiş sindirim ayrıca iştahı düzenleyebilir ve bu da kilo kaybına yardımcı olabilir.

    Ananas aynı zamanda bir lif kaynağıdır, tokluğu artırmasına ve günlük lif ihtiyacına katkıda bulunmasına olanak tanır. Bir çalışma, ABD'deki yetişkinlerin lif alımının önerilen alımın yarısından daha az olduğunu ve lif tüketimini artırmanın obeziteyi kontrol altına almada kritik bir adım olduğunu belirtti.

    Ananas, protein açısından zengin bir atıştırmalık için yoğurt ve süzme peynirle harika bir ikili oluşturur ve hatta tatlı ve tuzlu bir kombinasyon için en sevdiğiniz proteinle ızgarada pişirilebilir.

  • Armut

    Porsiyon başına 6 gram lif sağlayan armut, bu listedeki en yüksek lifli meyvelerden biridir. Kilo vermede lifin faydalarını saptamış olsak da, armut için bir istisna yoktur. Bir diyete meyve veya yulaf eklemenin etkilerini değerlendiren bir çalışmada, elma ve armutun yulaf tüketen gruba göre daha fazla kilo verme ile ilişkili olduğu bulundu. Armut, ABD'de Ağustos'tan Ekim'e kadar olan mevsimde kabul edilir ve çiğ veya pişmiş olarak tüketilen başka bir meyvedir.

    Onları haşlayın ve sağlıklı bir tatlı için bir granola tepesi ile servis edin veya lif açısından zengin bir kahvaltı için en sevdiğiniz tahıl veya yulaf ezmesinin üzerine dilimleyin.

  • Avokado

    Avokado, bu listedeki diğer ürünler kadar tatlı olmasa da, yine de bir meyve olarak kabul edilir. Avokado, diğer meyvelere kıyasla yağda çok daha yüksektir, ancak bu aslında kilo vermeye yardımcı olabilir. Aslında, bir çalışma, öğle yemeğine bir avokadonun yarısını dahil eden bireylerin daha yüksek düzeyde memnuniyet ve daha az yemek yeme isteği bildirdiklerini buldu.

    Avokadodaki sağlıklı yağlar ve lifler, bir salataya eklendiğinde, tostun üzerine sürüldüğünde veya rendelenmiş tavuk veya konserve ton balığı ile bir araya getirildiğinde, kilo verme hedeflerinize katkıda bulunabilir.

  • Greyfurt

    Ekşi aromasıyla bilinen araştırmalar, bu meyvenin yemekten önce yenildiğinde vücut ağırlığını düşürmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Taze meyve tüm lifin bozulmadan kalmasını sağlarken, yemekten önce meyve suyu ve kapsül gibi diğer greyfurt ürünlerini tüketen katılımcılarda kilo kaybı da belgelendi. Bu kilo kaybının mekanizması tam olarak anlaşılmasa da, greyfurtun lif içeriği, nispeten düşük kalori sayısı ve düşük glisemik indeksi muhtemelen bir rol oynamaktadır.

    Tek başına yiyin, süzme peynir gibi kolay bir proteinle eşleştirin veya greyfurtu günlük yeme alışkanlıklarınıza dahil etmek için marul veya tahıl bazlı bir salata üzerinde servis edin.

  • Kavun

    Tüm kavun türleri, yüksek su içeriğine sahiptir ve mevcut düşük kalorili meyvelerden bazıları olarak kabul edilir. Birkaç kalori karşılığında çok fazla hacim sağlayan yiyecekler, kilo vermeye çalışırken harikadır. Kalori söz konusu olduğunda iyi bir "paranızın karşılığını" almanın yanı sıra, özellikle karpuz kilo vermeye yardımcı olabilir. Farelerde yürütülen bir çalışma, karpuz özü verilen gruplarda daha düşük ağırlık ve yağ kütlesinin yanı sıra kan kolesterol düzeylerinin arttığını belgeliyor.

    Kavun, lezzetli yemeklerde tüketilebilir, tek başına atıştırmalık olarak yenebilir veya protein takviyesi için yağsız prosciutto etiyle servis edilebilir.

  • Kiraz

    Antioksidanlarla dolu ve daha iyi uykuyu teşvik ettiği bilinen bir başka meyve olan kiraz da kilo vermenize yardımcı olabilir. Sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, yüksek yağlı bir diyete karıştırılmış bütün vişne tozunu alanlar, kiraz tozunu almayan sıçanlar kadar kilo almamış veya vücut yağı oluşturmamıştır.

    Lifi de dahil olmak üzere tüm faydalarını elde etmek için kirazın tamamını yemenizi önersek de, gününüze bu meyveden bir porsiyon eklemek kilo vermenize yardımcı olabilir.

  • Kivi

    Kahverengi, pürüzlü dış kabuğuyla bilinen bu küçük meyve, besinlerle doludur. Yeşil ve sarı çeşitleri ile kivi, C vitamini ve lif gibi birçok önemli besin içerir ve bu özellikler kilo vermeye yardımcı olabilir. Araştırmaya göre, üründen elde edilen lif bakımından yüksek diyetler kilo kaybını teşvik ediyor ve tokluğu artırıyor gibi görünüyor. Küçük bir kivinin eti yaklaşık 2 gram lif sağlar ve kabuğu bir gram daha ekler. Kivi ayrıca, kilo verme hedeflerinize yardımcı olabilecek iki faktör daha olan bağırsak sağlığını geliştiriyor ve sindirime yardımcı oluyor gibi görünüyor.

    Bir sonraki meyve salatanıza doğranmış kivi ekleyin veya kolayca ikiye bölün ve kolay bir atıştırma için besleyici yoğun eti bir kaşıkla çıkarın.

  • Limon

    Diğer meyveler gibi limonları yemeseniz de, bu narenciye kilo kaybı için en iyi meyveler listesinde hala bir yer kazanıyor. Suyunuza taze sıkılmış limon eklemek, kilo vermenize yardımcı olabilecek sıvı alımını teşvik edebilir. Çalışmalar, daha fazla su içmenin bir günde yaktığınız kalori sayısını artırdığını ve bunun da kilo kaybına katkıda bulunabileceğini belirtiyor. Aslında, aşırı kilolu kadınlarda su alımını gözlemleyen bir çalışma su alımlarını günde 3,5 litrenin üzerine çıkarmanın 12 aylık bir süre içinde 4,4 kiloluk ekstra bir düşüşe yol açtığını buldu.

    Suyunuza limon eklemek, C vitamini gibi değerli besinlere katkıda bulunur ve ayrıca daha iyi hidrasyon ve daha fazla kilo kaybına yol açabilir.

  • Muz

    Yıllar boyunca kötü bir şöhrete sahip olan bir meyve olan muz aslında besinlerle doludur ve vücut yağını kaybetmenize yardımcı olabilir. Porsiyon başına yaklaşık 3 gram lif sağlayan muz, diğer yoğun karbonhidratlı yiyeceklerden daha az kalori sağlarken tokluğa yardımcı olur. Araştırmaya göre, muzunuzun rengi kilo verme üzerindeki etkisini bile etkileyebilir. Olgunlaşmamış yeşil muzlar, sarı, olgun muadillerinden daha dirençli nişasta içerir. Bu dirençli nişasta, kilo kontrolü ile el ele giden gelişmiş glisemi de dahil olmak üzere vücuda birçok olumlu özellik kazandırıyor gibi görünmektedir.

  • Papaya

    Portakal eti ve kümelenmiş siyah tohumlarıyla bilinen tropikal bir meyve olan papaya, sindirime yardımcı olan zengin bir enzim kaynağıdır. Ek olarak, papayadaki bileşikler, İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) ile ilgili sindirim semptomlarını iyileştirebilir. Kilo vermeyi de destekleyebilen sindirim sistemine birçok olumlu özelliği olan papaya, aynı zamanda zengin bir lif kaynağıdır. Bir çalışma, yüksek lifli bir diyet yemenin, diyet modelinden bağımsız olarak olası kilo verme oranını artırabileceği sonucuna varmıştır. Lif ayrıca aşırı yemeyi azaltabilecek ve kilo verme hedefine yardımcı olabilecek tokluğu teşvik eder.

    Papaya çiğ veya pişmiş olarak yenebilir ve birçoğu bu meyvenin tadını tahin veya fındık ezmesi gibi lezzetli malzemelerle çıkarır.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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