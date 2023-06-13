Ananas
Tatlılığıyla bilinen bir başka tropik meyve olan ananas, sindirime yardımcı olan bir enzim kaynağıdır. Özellikle ananas, proteinlerin sindirimine yardımcı olan bromelain içerir. Geliştirilmiş sindirim ayrıca iştahı düzenleyebilir ve bu da kilo kaybına yardımcı olabilir.
Ananas aynı zamanda bir lif kaynağıdır, tokluğu artırmasına ve günlük lif ihtiyacına katkıda bulunmasına olanak tanır. Bir çalışma, ABD'deki yetişkinlerin lif alımının önerilen alımın yarısından daha az olduğunu ve lif tüketimini artırmanın obeziteyi kontrol altına almada kritik bir adım olduğunu belirtti.
Ananas, protein açısından zengin bir atıştırmalık için yoğurt ve süzme peynirle harika bir ikili oluşturur ve hatta tatlı ve tuzlu bir kombinasyon için en sevdiğiniz proteinle ızgarada pişirilebilir.