Akıl hastalığına daha yatkın
Yüksek zeka ve akıl hastalığı arasındaki bağlantı, yıllarca süren araştırmalarla sağlamlaştırıldı. Elsevier'de yayınlanan bir 2018 araştırması, yüksek IQ'lu bireylerin uyaranlara karşı daha yüksek tepki verme eğiliminden daha fazla muzdarip olduklarını ve bunun da onları anksiyete, depresyon, bipolar bozukluk ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) gibi akıl hastalıklarına daha yatkın hale getirdiğini açıkladı.
Yüksek IQ'lu insanlar, yüksek bir farkındalık durumunda yaşadıkları ve sürekli olarak etraflarındaki dünyayı alıp düşündükleri için, meydana gelebilecek tüm potansiyel tehlikeleri ve en kötü senaryoları daha sağlam bir şekilde kavrarlar. Bu bilgiyle yaşamak, yüksek düzeyde stres ve endişeye neden olabilir ve bu da onların iç huzuru yaşamalarını engelleyebilir. Kanada'daki MacEwan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Alexander Penney, BBC'ye "Endişeleri daha derin olduğundan değil, sadece daha fazla şey hakkında daha sık endişeleniyorlar. Olumsuz bir şey olursa, bunu daha çok düşünürler." dedi.
Gerçekten de aşırı düşünmek, yüksek zeka düzeylerinin yaygın bir yan etkisidir. Leon Seltzer, Psychology Today'de, bu eğilimin onları gelecekte önlenebilmek için bir durumda işlerin nasıl ve neden ters gittiğini belirlemek için geçmişteki hataları veya talihsizlikleri üzerinde durmaya daha yatkın hale getirdiğini savundu. Bu uygulamanın arkasındaki amaç mantıklı görünse de, kişinin hayatındaki olumsuz olaylara çok derinlemesine dalmak, geleceğe karanlık bir bakış açısı geliştirmesine yol açabilir.