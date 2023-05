The Wisdom of Your Face kitabının yazarı Jean Haner'in Cosmopolitan'a söylediği gibi, kalp şeklinde bir yüzü olan biri muhtemelen "son derece şefkatlidir" ve "diğer insanları özel hissettirmeyi" sever. Kalp şeklinde bir yüze sahip olmak, temel olarak kalbinizi kolunuza taktığınız anlamına gelir.

Ek olarak, kalp şeklinde yüzleri olan insanlar "stimülasyonu sever ve sıkılmaktan nefret eder." Son olarak Haner, kalp şeklinde yüzleri olan insanların "son derece yaratıcı olduğunu ve bu yaratıcılığı özel olarak yapmak yerine dışa doğru ifade etmeleri gerektiğini" sözlerine ekledi.