YUVARLAK YÜZ ŞEKLİNE SAHİP İNSANLAR GENELLİKLE KİBARDIR... AMA BU SİNİR BOZUCU ÖZELLİĞE SAHİP OLABİLİRLER.
Yüz okuma uzmanı Jean Haner'in tavsiyesiyle The Stir, yuvarlak yüzlü insanların "düşünme ve başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyma eğiliminde olduklarını" bildirdi. Ek olarak site, yuvarlak yüzlü kişilerin genellikle "tamamen özverili" olduğunu iddia etti. Bu, yuvarlak yüzlü birini oldukça özgecil bir insan yapar, ancak onlarda bu özellikten daha fazlası vardır.
Elbette, daha yuvarlak yüzlü insanlar diğer yüz şekillerine sahip insanlardan daha hoş ve daha cana yakın olabilir, ancak Science Daily'ye göre Case Western Reserve Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma da yuvarlak yüzlü insanların daha fazla horlama eğiliminde olduğunu buldu. Science Daily, "Yuvarlak kafalı kişiler, uzun, ince yüzlü insanlardan daha fazla horlayarak iyi bir gece uykusunu bölme eğilimindedir."
Yani, yuvarlak bir yüze sahip olmak nazik ve şefkatli olduğunuz anlamına gelir...