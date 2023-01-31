Dudak yayı belirgin olanlar

Rihanna gibi tepeli gibi gözüken bir dudak yayına sahipseniz, iyi bir iletişimcisiniz, hızlı düşünüyorsunuz ve bir o kadar da yaratıcısınız. Konuşmadan önce iyi mi kötü mü diye düşünmüyorsunuz, bu yüzden de etrafınızdakileri kırıyorsunuz.

Bu insan için, baştan ayağa yaratıcı bir insandır diyebiliriz. Genelde yetenekli bir ressam ya da müzisyen oluverirler. Yüzleri ve isimleri hatırlamak konusunda harika bir hafızaları vardır, tanıdıkları herkesle muhabbet içerisinde olurlar ve her zaman etraflarında olup bitene hakimdirler. Sosyal, kendini iyi ifade edebilen ve her zaman işlerinde başarılı olan kişilerdir.