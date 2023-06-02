PARTNERİNİZ BAŞARILARINIZI KUTLAMIYOR
Bu, tespit edilmesi zor olabilecek bir acil durumdur. Eşinizin "kazançlarınızı" küçümseme veya görmezden gelme eğiliminde olduğunu fark ederseniz, empati kurmakta zorlandıklarının veya başarınız tarafından tehdit edildiğini hissettiklerinin bir işareti olabilir. Söylemeye gerek yok, zamanla bu muhtemelen mutlu bir ilişkiye yol açmayacaktır.
Alderson'a göre bu, derinlerde bir yerde partnerinizin sizi ekibinizin bir parçası olarak görmediği anlamına da gelebilir. "Eşiniz başarılarınızı paylaşmaktan mutlu olmalı, onları bir rekabet veya egolarını tehdit eden bir şey olarak görmemeli" diyor. "Ayrıca zor zamanlarda sizi desteklemeye ve gerektiğinde ayağa kalkmanıza yardımcı olmaya istekli olmalılar. Bir ortağın zaferlerini kutlamamak, zamanla kırgınlıkların oluşmasına neden olabilir."
Wills, kazanımlarınızı sürekli olarak kutlamakta başarısız olan bir partnerin narsisizm, sosyopati veya Asperger olabileceğini ekliyor. "İlginç bir şekilde, Asperger'de bu genellikle sizi sevmediklerinden veya umursamadıklarından değil, daha çok dar ilgi alanlarına, bilişsel empati eksikliğine veya zayıf sosyal iletişime sahip olmalarıyla ilgilidir" diyor.