Psikolog ve How to Raise a Boy: The Power of Connection to Build Good Men kitabının yazarı Michael C. Reichert, "Genç bir adamın temel insani ihtiyaçlarını göz ardı ederken, erkeklikle ilgili eski fikirleri öğretmekle meşgul olduk" diye açıklıyor. İçinde, erkek çocukların metanetli ve "erkeksi" olmaya ihtiyaç duymasıyla ilgili ideallerin onları nasıl kapatmalarına neden olduğunu ve bunun da öfke ve izolasyonun yanı sıra saygısız ve hatta yıkıcı davranışlara yol açtığını araştırma yoluyla anlatıyor. Reichert'e göre, ebeveynlerin erkekliği mitolojiden arındırması ve erkek çocuklarını, diğer şeylerin yanı sıra, savunmasız ve duygusal olarak farkında olacak şekilde yetiştirmesi çok önemlidir.