Orijinal makaleye dönüp baktığınızda, ilk sürpriz California Üniversitesi, Irvine'den yazarların iddialarında mütevazı olmaları ve makalelerinde "Mozart etkisi" ifadesini bile kullanmamaları. İkinci sürpriz ise, çocuklar üzerinde hiç uygulanmamış olması! Aslında bu araştırma gerçekte psikolojik araştırmaların sadık kahramanları olan genç yetişkin öğrencilerle yürütüldü ve sadece 36 öğrenci katıldı. Üç kez, tamamlamaları için bir dizi zihinsel görev verildi ve her görevden önce ya on dakikalık sessizlik, on dakikalık gevşeme talimatları kaseti ya da Mozart'ın iki piyano için Re majör sonatını on dakika dinlediler.