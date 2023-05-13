Çağrışıma dayalı hazır cevaplar veren bir zihne sahip olmak, hiçbir zaman hazır cevaplar vermeyen bir zihne sahip olmaktan daha iyidir, ancak ineklerin süt içtiğini iddia etmekten çok daha zararlı hatalar da üretebilir. Doktorun erkek, hemşirenin kadın olduğunu her varsaydığımızda, bu mesleklerin zihinsel prototiplerimizin hazır cevaplarının kurbanı oluyoruz. Bu tür prototipler, ne kadar hatalı olursa olsun, bir erkeğin daha iyi bir CEO olacağını veya bir felsefe profesörünün kadın olmayacağını varsaymamızın altında yatan neden olabilir. Dünyanın nasıl olabileceğinden çok nasıl olması gerektiğine rehberlik etmelerine izin verirseniz, başınız çok çabuk belaya girer.