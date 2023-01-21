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Sanıldığından çok daha fazlası! Bilim insanları kanıtladı: Çocuklar yetişkinlerden daha zeki

Her anne baba çocuklarının zeki olması için çabalar ve onlar için ne kadar kurs varsa göndermeye çalışır. Ancak Amerika, Berkeley Üniversitesi’nden psikolog Alison Gopnik’in yazdığı kitapta bu yöntemlerin boş olduğunu, çocuğu zeki yapacak şeyin bu beyhude çabalar olmadığını, bir çocuğun en iyi okullara gitmeden, kısaca çocuğu ‘daha fazla’ yapacağım diye uğraşmanın anlamsız olduğunu vurguladı. Gopnik, o zaten ‘fazla’ diyor. Yapılan bir araştırma ise çocukların yetişkinlerden daha hızlı öğrendiğini ortaya çıkardı.

Giriş: 21.01.2023 - 00:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Nesillerdir psikologlar ve filozoflar, bebek ve çocukların rasyonel düşünceden nasiplenmemiş, mantıklı düşünme yollarından geçmemiş, egosantrik ve 'tamamlanmamış yetişkinler' olduklarına inandırdı bizi. John Locke, çocuk zihnini 'boş bir yazı tahtasına' benzetti, psikolog (Titri 'terbiyeci' diye geçiyor aynı zamanda) William James, çocukların dünyasını 'Uğultulu bir keşmekeş' diye tanımladı. Bugün gelinen noktadaysa araştırmacılar, çocukların hiç de 'edilgen' varlıklar olmadığını, aksine sandığımızdan daha zeki olduklarını söylüyor.

  • ABD’deki Brown Üniversitesi’nden bilim insanları, yaptıkları araştırmada, bir görevi yapmayı öğrenirken 8 ila 11 yaş arası çocukların ve 18 ila 35 yaş arası yetişkinlerin beyinlerini görüntüledi.

  • Current Biology’de yayınlanan çalışma için araştırmacılar, öğrenme süreci sırasında beyindeki konsantrasyonunun yetişkinlerde ve çocuklarda nasıl değiştiğini incelemek istediler.

  • ÇOCUKLAR İÇİN DAHA FAZLA FIRSAT

    Daily Mail’in haberine göre, öğrenme aşamasında çocukların GABA seviyelerinin (Gama-Aminobütrik asit) arttığı görüldü. Yeni bilgileri sağlamlaştırmaya yardımcı olduğu bilinen bu molekül, yetişkinlerde ise sabit seviyede kaldı.

  • Araştırmacılar, elde ettikleri bulguların ebeveynleri ve öğretmenleri, çocuklara yeni beceriler edinmeleri için daha fazla fırsat sağlamaya teşvik edeceğini umuyor çünkü bu becerileri daha genç yaşta kazanmaları daha kolay olacak.

  • Uzmanlara göre, daha fazla araştırma, okuma ve yazma gibi farklı öğrenme senaryoları, GABA seviyelerine, beynin ve işlevlerinin ne kadar hızlı olgunlaştığına yol gösterecek.

    'The Philosophical Baby' (Filozof Bebek) adlı kitabın yazarı Berkeley Üniversitesi'nden Psikolog Alison Gopnik'e göre çocuklar yetişkinlerin sandığından kat kat zeki.

  • Yapılan son araştırmalar, çocukların sofistike bir düşünme ve güçlü bir öğrenme yeteneğine sahip olduklarını gösterdi. British Columbia Üniversitesi’nden Fei Xu ve Vashti Garcia’nın yaptığı bir araştırmada çocuklar 'olasılık' fikrini gayet güzel anladıklarını ispatladı. Sekiz aylık bebeklerle yapılan araştırmada, bebeklere içinde birkaç tanesi kırmızı olan beyaz pinpon topuyla dolu bir kutu gösterildi. Bir süre sonra kutunun içindeki kırmızılardan dört tanesi çıkarıldı, bebekler pinpon topu dolu kutuya daha bir dikkatli bakmaya başladı, farkı algıladı.

  • 2007 yılında M.I.T’den Laura Schulz ve Elizabeth Baraff Bonawitz’in yaptığı araştırma da, çocukların neden-sonuç ilişkilerini anlama konusunda iyi olduklarını ortaya çıkarmıştı. Aynı yıl Gopnik ve Tamar Kushnir, Berkeley’de bir araştırma yaptı. Bu araştırmada çocuklara ellerindeki cihazı çalıştıran sarı ve mavi butonlar verdiler. Sarı olan üç defa basışta iki kez, mavi olan altı basışta iki kez çalıştırıyordu makineyi. Çocuklar bir seferde bu deneyin mantığını çözdü ve sarı butonu kullanmanın daha akıllıca olduğunu anladı.

  • Bu araştırmaların sonucunda uzmanlara göre çoğu ebeveynler, çocuklarının kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu görüp seviniyor ama yine de onlara eskisi gibi davranıp yeteneklerini aşağı çekiyor. Sürekli bebeklerini daha zeki yapacağına inandıkları oyuncaklara, oyunlara, para tuzağı eğitim programlarına başvuruyor, bildikleri yöntemlerden şaşmayıp çocuğun ‘boş’ sandıkları zihnini tıka basa doldurmaya çalışıyorlar.

  • ÇOCUKLAR ODAKLANMADAN DA ÖĞRENEBİLİR!

    Anne-babalar çocuklarının öğrenme güçlüğü çekmesinin nedeni olarak, odaklanma sorununu ortaya koyar. Çocuklar odaklanmadan da öğrenebilir, anlayabilir, alacağını alır, posa bilgiyi de reddeder.

  • Ayrıca yapılan son araştırmalar gösteriyor ki, çocuklara öğrenme yöntemi öğreteceğim derken aslında onların gözünde komik duruma düşüyoruz. Çocuklar öğrendikleri bir şeyi tekrar öğrenmek gibi bir zahmete girmiyor. Öğrendikleri bilgiyi zihinlerine hemen kaydediyor ve bir daha onunla uğraşmıyorlar. Yani biz yetişkinler gibi öğrendiklerini unutmuyorlar. Yetişkinler bilgileri de, deneyimleri de çabuk unutur. O yüzden çocuğunuza zaten bildiği bir şeyi daha ayrıntılı, daha geniş çapta anlatacağım diye uğraşmayın, yorulmayın. Çocuklar yetişkinlerin sandığı biçimde bir ‘amaç’ları olmadan da eğlenebilir ve deneyim kazanabilir. Yani her işi ‘amaca yönelik’ yapmaz ama bu da fena bir şey değildir. Amaca yönelik iş yapmak ‘öğrenilmiş’ bir şeydir.

  • Çocukların harika bir özelliği daha var; odaklanacakları şeyi kendileri seçiyorlar. Siz istediğiniz kadar çocuğunuzun bir anda belli bir nesneye, duruma, renge odaklanmasını isteyin; o odak nesnesini kendi seçiyor ve bu bir problemin işareti falan da değil. Çocuklar beklenmedik durumları, olayları, nesne ve kişileri yetişkinlere göre daha iyi ayırt ediyor ve bu durumun nadirliğinden haklı olarak büyüleniyor.

  • Meşhur bir deneye göre bir grup yetişkine bir video izlettiriliyor. Deneyde oyuncuların kaç kez paslaştıklarına dikkat etmeleri isteniyor. Cevaplar doğru ya da yanlış geliyor bir bir: 12, 20 ,18... Aslında bu deneyin amacı pas saydırmak değil tabii ki. Amaç, yetişkinlerin ne kadar da ‘söyleneni yapan ve amaca odaklanan ve bu sırada da pek çok önemli ayrıntıyı kaçıran insanlar olduklarını ispatlamak. Videoda oyuncuların arkasından goril kostümlü biri geçiyor ve yetişkinlerden başka bir şeye odaklanmaları istendiği için koskoca goril kostümlü kişiyi görmüyorlar. Yani görenlerin sayısı çok az!

  • Bebekleri yetişkinlerden daha zeki yapan bir başka faktör de beyindeki sinir sayısı farkı. Bebek ve çocukların beyninde yetişkinlere göre daha fazla sayıda sinir hücresi var, sadece bebekler henüz bunların hepsini kullanmayı bilmiyor. Yani en azından bizim kurallarımıza göre kullanmayı...

  • Beyinde plan yapma, entelektüel düşünme, odaklanma, kontrol etme gibi sistemleri düzenleyen beyin korteksi 20’li yaşlara kadar tam olarak gelişmediği için ‘yetişkin gibi’ davranamayan çocuk ve gençleri ‘işe yaramaz’ buluyoruz ama kimyasal olarak düşünme şekli çok başka oluyor işte o yaşlarda. Bebek beyni, doğası gereği keşfetmeye, öğrenmeye açıktır, bunun için vardır. Bebeklerin öğrenme süreci hızı yetişkinlerinkinden kat kat fazladır. Tıpkı bilgisayar programcılarının bilgisayarlar için dediği gibi; yeni ve boş bir program hızla öğrenir, yenilik katar kendisine, bilen programsa bunları kullanırken yeni bilgi katmaya eskisi kadar yanaşmaz, bildiklerini kullanmaya bakar. İşte insanlar da böyle: Bebekler keşfeder, yetişkinler uygular!

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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