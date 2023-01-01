ÖZ DENETİMLERİ YÜKSEKTİR
Zeki insanlar, planlayarak, hedeflere açıklık getirerek alternatif stratejiler araştırarak ve sonuçları başlamadan önce tartarak, düşünmeden hareket etmenin önüne geçerler. Bilim adamları, öz denetim ile zekâ arasında, bağlantı bulmuşlardır.
2009 yılında yapılan bir çalışma kapsamında, katılımcılardan iki finansal ödül arasında seçim yapmaları istenmiştir:
Sonraki bir tarihte yüklü bir ödeme ya da hemen biraz daha az ödeme.
Sonuçta, sonraki bir tarihte daha fazla ödeme almayı seçen katılımcıların zekâ testlerinde daha yüksek sonuçlar aldıkları görülmüştür.