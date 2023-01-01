ZEKİ İNSANLAR BİLMEDİKLERİNİN FARKINDADIRLAR

Zeki insanlar, çoğu konularda üstün bilgi sahibi olsalar da fikirlerinin olmadığı bir konuda bilmediklerini kolayca söylerler. Onlar için "bilmiyorum" demek çok kolaydır. Zeki insanlar bilmemekten korkmazlar çünkü bilmedikleri şeyi öğrenebileceklerinin farkındadırlar.

Journal of Personality and Social Psychology adlı dergide yayımlanan bir çalışmaya göre, kişinin zekası ne kadar düşükse, kişi kendi bilişsel yeteneklerini olduğundan çok daha fazlaymış gibi görmeye o kadar meyilli oluyor.

Justin Kruger ve David Dunning tarafından yapılmış klasik bir deney, kişinin zekâsı düştükçe, bilişsel yeteneklerini gözünde büyüttüğünü göstermiştir.