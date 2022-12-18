IQ seviyesi de değişiyormuş! Dikkat bu alışkanlıklar IQ puanınızı düşürüyor

Birden fazla işi aynı anda yapmak

Sanıldığının aksine aynı anda birden fazla iş yapmak yüksek IQ göstergesi değil. Daha doğru ifade edecek olursak bir işe odaklanıldığı zaman başka bir işe transfer olmak IQ’nun düşmesine sebep olabiliyor. Çünkü beyin bir seferde belirli bir miktarda bilgiyi almaya izin veriyor. Bu nedenle yapılan işe odaklanmak verim artırmayı sağlayacağı gibi daha sağlıklı kararlar almayı da beraberinde getiriyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne bağlı olarak çalışan Sinirbilimci Earl Miller'in yaptığı araştırmalar, insan beyninin çoklu görevler için tasarlanmadığını ortaya koydu. Miller'a göre insanlar aynı anda pek çok işi başardığı yanılsamasına kapılsalar da bir işe odaklanmışken diğerine yapılan anlık ve hızlı bir geçiş, beynin işlevselliğini olumsuz yönde etkiler. Bu da IQ seviyesinin azalmasına sebebiyet verebilir. Beyin, aynı bir bilgisayar gibi işlevsel olarak sadece belli bir miktar bilgiyle ilgilenebilir. Pek çok bilgiyi aynı anda işlemeye kalktığındaysa performansı düşmeye başlar. Bu nedenle tek bir konu üzerine odaklanmak hem IQ seviyesini korur hem verimliliği artırır.