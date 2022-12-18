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IQ seviyesi de değişiyormuş! Dikkat bu alışkanlıklar IQ puanınızı düşürüyor

Düşünme ve akıl yürütme yeteneğinin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan sonuç IQ zeka puanı olarak adlandırılıyor. Zeka kavramı hiçbir zaman doğru şekilde ölçülemese de göreceli olarak insanın sahip olduğu seviyeyi bulmak adına IQ seviyesini saptamak oldukça önemli. Peki IQ seviyesinin değişebileceğini biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız IQ seviyesi günlük hayat rutini içinde sahip olunan pek çok alışkanlıktan etkileneceği gibi bazı durumlarda yükseliş veya düşüş gösterebiliyor. İşte IQ seviyesini düşüren alışkanlıklar…

Giriş: 18.12.2022 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • IQ’nun biyolojik yapı ile alakalı olduğunu ve geliştirilemeyeceği savunulsa da bu tespit yapılan son araştırmalarla çürütüldü. Bilim insanları IQ’nun geliştirilebilir bir şey olduğu ve zihinsel aktivitelerle artırılabileceğini tespit etti. Bulmacanın insanların IQ’sunu yükseltmesi elbette ki tesadüf değil. Hafızayı geliştirmenin bir yolu çeşitli zihin alıştırmaları olurken bazı alışkanlıklar da IQ seviyesini düşürüyor. Kulağa biraz garip gelse de bilim insanlarının yaptığı araştırmaların neticesi, IQ ile alışkanlıklar arasında bir bağlantı olduğunu kanıtlar nitelikte. Hangi alışkanlıklar IQ'yu zaman içinde düşürebilir, birlikte göz atalım...

  • Kanada'daki Montreal Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, son 50 yılda dünya genelinde toplu zeka seviyesinin 1 IQ puanı düştüğü belirlendi. İnsanın zeka seviyesinin düşmesine neden olan 7 nedeni belirleyen araştırmacılar, beslenme alışkanlıkları ve teknolojinin beyni yıprattığı uyarısında bulundu.

  • İşte IQ seviyesini düşüren alışkanlıklar…

  • Tüketilen yiyecekler

    Yapılan farklı araştırmalar özellikle yağlı besinlerin ve şeker kullanımının bilişsel görevleri yerine getirme üzerinde olumsuz bir etki yarattığını ortaya koyuyor. Yağ oranı yüksek besinler beynin çalışmasını etkileyebildiği gibi depresyona da sebep olabiliyor. Ayrıca Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma da kısa sürede düzenli şeker tüketiminin "beyni yavaşlatarak öğrenmeyi etkilediği"ni gösteriyor. Tüketilen yiyecekler konusunda bilinçli olmak fiziksel sağlığımızı etkilediği gibi zihinsel sağlığımızı da etkilemekte.

  • İştahları kabartan Fast food IQ'muz için oldukça zararlı: Doymuş yağı hayatınızdan çıkarın!

    Harvard’da yapılan araştırmalara göre doymuş yağ oranı yüksek beslenmenin beyin fonksiyonlarına zarar veriyor. 6000 kadın üzerinde yapılan ve dört yıl süren araştırma, doymuş yağla beslenen kişilerin hafızasında zayıflama olduğunu; zeytinyağı, avokado gibi sağlıklı yağlarla beslenenlerin ise hafızasında güçlenme olduğunu gösteriyor.

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