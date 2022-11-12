Anılar, insan beyni içinde aynı anda hem kısa hem de uzun süreli kullanım için saklanır. Nörobilimciler, hipokampusun kısa süreli anıları depoladığını uzun zamandır biliyorlardı. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma; hipokampusta kısa süreli anılar oluşturulurken, uzun süreli anılar için aynı anda beynin başka bir bölümünde depolandıklarını ortaya koymuştur.