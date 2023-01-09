Dedikodu hakkında tüm bildiklerimiz yanlış mı? Dedikodu yapanlar daha başarılı!

DEDİKODU GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI
Ancak dedikodu, son 25 yıl içinde yavaş ama büyük bir değişim geçirdi. İletişim ve iş dünyasında bir araştırma konusu olarak önem kazanan dedikodu, olumsuz anlamından sıyrılmaya başladı.
Özellikle ABD’de doğan #MeToo hareketi dedikodu algılarını değiştirdi. Bu hareket, korku ve ayrıştırma olmadan psikolojik anlamda güvenli bir ortamın yaratılmasında ve bireylerin kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilmesinde büyük rol oynadı.
Dedikodunun bir problem olmaktan çıkmasıyla, problemin arkasında gizlenen gerçeğin ortaya çıkması bir oldu.
Dedikodu yapmanın faydalı olup olmadığını uzmanlar yanıtladı…