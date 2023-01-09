Dedikodu hakkında tüm bildiklerimiz yanlış mı? Dedikodu yapanlar daha başarılı!

ÖNCEDEN OLUMSUZ BİR ANLAMI YOKTU

16-18. yüzyıllarda Avrupa’daki cadı avlarına kadar dedikodunun olumsuz bir anlamı yoktu. Ancak sonrasında dedikodu, büyücülük ve büyücülük suçlamaları için kullanılan bir terim haline geldi. Bu durum da kelimenin 'kadın konuşması' olarak olumsuz bir şekilde klişe haline gelmesine sebep oldu.

Ancak, 17. ve 18. yüzyılda 'dedikodu' kelimesi İngiliz kafelerinde (coffee house) erkeklerin konuşması olarak da tanımlandı. Eğitimli ve zengin erkeklerin buluşma noktası olan bu kafelerde erkekler entelektüel sohbetler yaptı. Bu da kadınların söylenti yayarken erkeklerin ciddi konuşmalar yaptığı algısını güçlendirdi.