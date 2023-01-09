Bu alışkanlıklar beyni öldürüyor! Günlük hayatta maruz kaldığınız durumlar sonunuz olabilir

Hazır gıdalar ve abur cubur yemek

Eğer bize gerekli olan besinleri alamazsak vücudumuzda neler olabileceğini bir düşünün. Hücreler açlıktan yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Tabi ki az miktarda abur cuburdan bahsetmiyoruz fakat sürekli olarak almamız gereken besinlerden uzaklaşarak gereksiz olanlara yönelmek beynimizi büyük ölçüde etkilemekte. Hem sağlığımız tehlikeye atıp hem de fiziksel enerjimizi ve akıl sağlımızı bu şekilde kaybetmeye değecek bir abur cubur üretildiğini düşünmüyorum. Eğer bu tür bir alışkanlığınızı, sağlıklı gıdalarla değiştirecek olursanız hem daha uzun bir yaşam hem de daha sağlıklı bir beyin sizi bekliyor olacak. Abur cuburlar direk olarak insanların iştahlarını öldürme eğilimindedir. Bu yetersiz gıda almamıza sebep olacaktır ve bu da beynin ihtiyacı olan yakıtı sağlayamamak demektir. Ayrıca vücuttaki organları tahrip eder ve eğer kontrol altına alamazsak beynimize ciddi zararlar verebilir.