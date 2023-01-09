Bu alışkanlıklar beyni öldürüyor! Günlük hayatta maruz kaldığınız durumlar sonunuz olabilir

Aşırı şeker tüketimi
Çok fazla şeker proteinlerin ve besinlerin emilmesini durdurur ve dengesiz beslenmeye neden olur ve beynin gelişmesine engel olabilir. Aşırı yeme, aşırı zayıflama, zayıf hafıza, öğrenme problemleri, depresyon gibi durumlar son zamanlarda çok fazla şeker tüketimine bağlanıyor. Sağlık uzmanları şeker tüketiminin beyin fonksiyonlarını çok fazla etkilediği konusunda uyarıda bulunuyorlar. ABD’de yapılan bir araştırmada ortalama bir Amerikalının yılda ortalama 70 kg. şeker tükettiği ortaya çıktı. Bu endişe verici durum karşısında, önerilebilen bir ortalama şeker alım miktarı söylenmemekle beraber, yediğimiz veya içtiğimiz gıdalarda şekerden kaçınmamızı özellikle belirtiyorlar.