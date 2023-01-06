Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

Çocukken bayılarak izlediğimiz Tom ve Jerry bir kedi ve farenin kovalamacısının en keyifli ve komik hallerinin yaşandığı başyapıtların arasında yer alır. Gözlerimizi ayırmadan izlediğimiz her sahnesi gözümüzde canlanan çizgi filmde bazı sahneler acı gerçekleri adeta yüzümüze vuracak nitelikte. Bazı sahneleri ise muhtemelen hiçbirimiz çocukken anlamadık ama büyüyünce adeta iç parçalayacak nitelikte. Tom ve Jerry çizgi filminde yer alan kediler hakkındaki sahne insanoğlunun acımasızlığını gün yüzüne çıkarıyor.