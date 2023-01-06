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Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

Birçoğumuzun çocukken en sevdiğimiz yapıtların başında gelen Tom ve Jerry unutulmaz sahneleriyle adeta zihnimize kazındı. Çocuk kanallarının ve animasyonların olmadığı o dönemlerde sabahları ekrana gelen çizgi film karakterleri çocukluğumuzun en güzel anlarından. Her sahnesiyle ayrı bir yere sahip olan bu sevilen çizgi filim hakkında her geçen gün yeni bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Çocukken hemen hemen hepimizin izlediği bir sahne yıllar sonra kalbimizi paramparça edecek cinsten!

Giriş: 06.01.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Çocukken bayılarak izlediğimiz Tom ve Jerry bir kedi ve farenin kovalamacısının en keyifli ve komik hallerinin yaşandığı başyapıtların arasında yer alır. Gözlerimizi ayırmadan izlediğimiz her sahnesi gözümüzde canlanan çizgi filmde bazı sahneler acı gerçekleri adeta yüzümüze vuracak nitelikte. Bazı sahneleri ise muhtemelen hiçbirimiz çocukken anlamadık ama büyüyünce adeta iç parçalayacak nitelikte. Tom ve Jerry çizgi filminde yer alan kediler hakkındaki sahne insanoğlunun acımasızlığını gün yüzüne çıkarıyor.

  • Nesiller boyu çocukların severek izlediği bir çizgi film olmayı başarmış olan Tom ve Jerry 1940 yılında William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yapılmıştır.

  • Başyapıt haline gelen bu çizgi film, ev kedisi olan Tom ile evde bulduğu küçük bir alanda yaşayan ve evdeki yiyecekleri yiyen Jerry isimli bir farenin atışmalarını konu ediniyor.

  • Jerry akıllı ve kurnaz bir faredir, Tom ise her defasında evdeki fareyi yakalamaya çalışan ancak bir türlü Jerry'i yakalayamayan bir kedidir.

  • Tom ve Jerry arasındaki çatışma bu çizgi filmi neredeyse çoğu kişinin çocukluğunda severek izlediği bir yapıma dönüştürür.

  • Nerdeyse hepimizin çocukken severek izlediği Tom ve Jerry'de çocukken izlediğimizde anlamadığımız ancak sonrasında izlediğimizde içimizi dağlayan sahneler var.

  • Çocukken izlediğimizde anlamadığımız sahnelerden birisi ise kedilerle alakalı oldukça duygusal bir andır. Bu sahnenin o yaşta çocuklara izletilmesinin uygunluğu tartışılır elbette.

  • Videoda "Kedi Cennetine" giden kedileri görüyoruz. İlk kedi başına vurularak,

  • İkinci kedi ezilerek öldürülürken,

  • Bu halide kedinin ezilmiş görüntüsü. 

  • En son gelen yavru kediler ise bir çuvala konulup denize atılması sonucunda boğularak öldürülüyor.

  • Yavru kedilerin sevimliliğinin yanı sıra gerçekleri bir çizgi filmde izlemek iç acıtıcı cinsten. 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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