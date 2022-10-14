Çizgi film karakterlerinde neden 4 parmak var?

Belki, "Bir parmağı çizmek ne kadar zor olabilir?" diye düşündünüz ama beş parmaklı çizilen bir ele şekil vermek, parmakların boyutunu ayarlamak düşündüğünüz kadar kolay olmayabilir!

Başka bir sebep olarak da genelde hayvan olan çizgi film karakterleri için dört parmağın yeterli olduğu düşünülüyordu.