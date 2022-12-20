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Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

Herhangi bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesaj olan Subliminal mesaj insanların algılamayacağı şekilde, o anda fark edilmemek üzere tasarlanmıştır. Subliminal mesajlar markaların logolarında sıklıkla kullanılmakta. Bu mesajların insanın bilinçaltını etkiledikleri ileri sürülürken bu yöntemi kullananlardan birisi de dev marka McDonald's'tır.

Giriş: 20.12.2022 - 13:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • Logo bir markanın müşterilerine karşı oluşturduğu ilk görsel imajdır. McDonald's'ın 'M'si için herhalde dünyanın en tanınan logosu dersek çok da yanlış olmaz. Bu anlamda bir tasarım harikası denilebilecek logo, aslında ilk başta biraz hile, biraz da tesadüfler eseri bulunmuş.

  • Bugünkü son halini nerede görsek tanıyacağımız bu ikonik logodaki subliminal mesaj ise sizleri biraz şaşırtabilir! İşte dünya markası haline gelmiş McDonald's'ın ilginç logo hikayesi

  • 1937 yılında Patrick McDonald, Monrovia havaalanı civarında arabayla geçenlere sosisli sandviç satan bir stand açmıştı.

  • Patrick'in iki oğlu Richard ve Maurice ise, 1940'ta bu tezgahı San Bernardino'ya taşıdılar.

    Sekiz yıl sonra da burayı, ayaküstü yemek yenen ve rakiplerinin yarı fiyatına (15 cent) hamburger satan bir dükkan haline getirdiler.

  • İki McDonald kardeş, yol kenarında hizmet veren restoranları için rahat görülebilecek bir levha / logo arayışına girmişti.

    Böylelikle 1952'de iki mimarla oturup levhanın tasarımını düşünmeye başladılar. Richard McDonald, iki adet yarım çemberde ısrar ediyordu.

    Universal Stüdyoları'nın da tasarımcısı olan Clark Meston, Richard'ın önerdiği iki yarım çemberi, 8 metre büyüklükte neon lambalı ve yaldızlı bir parabole dönüştürdü.

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