Kavis şeklindeki bu levha, ilk kez 1953'te Arizona'da bayilik olarak verilen bir McDonald's'da yerini aldı.

Bayiliği satın alan kişi, Occidental Petrol'ün yöneticisi Neil Fox'tu. Fox'un kayınbiraderi Roger Williams ve iş ortağı Bud Landon ise, California'daki üçüncü McDonald's bayiliğini satın almıştı.

Bayiler arttıkça, bayilerden sorumlu bir müdür ihtiyacı doğdu.

Ve 1955 yılında kardeşler, isim hakkını kaybetmelerine yol açacak bir hamle yaptı.