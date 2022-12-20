McDonald kardeşler 1955'te, jaz müzisyeni ve radyo DJ'i Ray Kroc'u bayi müdürü olarak işe aldı. Kroc aynı zamanda, atılabilir kağıt bardaklar satıyordu.
Ucuz ve hızlı hamburger satan, kendine özgü bir tasarımı olan bu restoranlar zincirinin iyi iş yapacağını düşünen Kroc, 1961'de şirketi McDonald kardeşlerden 2,7 milyon dolara satın aldı.
Kroc her yeni restoran için kardeşlere isim hakkı ödeme sözü vermişti; ama bunlar yazılı bir anlaşma haline getirilmemişti.
Bu hileli yaklaşım sonucunda McDonald kardeşler, restoranın isim hakkını yitirmiş oldu.