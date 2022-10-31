APPLE

Apple'ın logosu için birkaç şehir efsane dolaşıyor. Bunlardan ilki, Enigma şifrelerini çözen ve bilgisayarın babası sayılan dahi matematikçi Alan Turing'in eşcinsel olduğu için intihara zorlanarak, siyanürlü bir elmayı ısırarak vefat etmesine gönderme yaptığı düşünülüyor. Logonun ilk halinde gökkuşağı renkleri var.

Diğer bir görüş ise; Newton'un kafasına düşen elmaya gönderme yapılması.

Başka bir görüş ise Steve Jobs’un Adem ve Havva’nın cennetten kovulmasına neden olan elmadan esinlenerek bunu tercih ettiği yönünde.