AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 1 Ekim'de devraldığı NATO Genel Sekreterliği görevinin ardından ilk kez AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile bir araya geldi.

Genel Sekreter görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ikiliyi bir araya getiren, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna'da savaşmak üzere konuşlandırılmasına dair gelişmelerin yanı sıra, otoriter güçlerin küresel siyasetteki artan iddialarının da ele alındığını kaydetti.

Rutte, von der Leyen ile mutabık kaldıkları "üst düzey ortak görev gücü"nün ilk toplantısının yapılması için çalışmalara gelecek haftalarda başlanacağını dile getirdi.

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Von der Leyen ile "giderek tehlikeli hale gelen bir dünyada" AB-NATO ortaklığının barışı ve refahı korumak için hayati önem taşıdığı konusunda da hemfikir olduklarını vurgulayan Rutte, "Rusya'nın Avrupa topraklarındaki saldırganlığı, kıtadaki barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehdittir." ifadesini kullandı.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA HAYATİ"

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de sosyal medya hesabından, "Bu bağlamda AB ve NATO arasında yakın ve stratejik bir ortaklık her zamankinden daha hayati." mesajını paylaştı.

AB'nin 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin sonucunu endişeyle beklediği dönemde NATO ile işbirliğini derinleştirme hamlesi dikkati çekti.