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Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

Ülkemizde sıklıkla kullanılan markaları isminden dolayı çoğumuz yabancı sanıyoruz. Ancak gerçek pek de öyle değil. Her gün alışveriş yaptığımız ancak ismi yabancı olan markalar yüzde yüz yerli Türk markaları. Üstelik açılımlarını duyunca oldukça şaşıracaksınız! İşte yabancı sanılan Türk markaları

Giriş: 05.11.2022 - 09:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sıklıkla alışveriş yaptığımız mağazaların çoğu yabancı isimlerden oluşuyor. Kullanılan isimler ya bilinçli bir şekilde yabancı olarak tercih ediliyor ya da bir ismin kısaltmasının sonucunda kendiliğinden yabancıymış gibi görülüyor. Aşağıdaki markalardan bazılarının Türk olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte yabancı sanılan Türk markaları…

  • BELLONA

    İtalyan sanılıp boykot edilmişliği var Bellona'nın! 1998 yılında İtalya’ya karşı yapılan protestolarda çok sayıda marka boykot edilirken İtalyan markası sanılıp Bellona koltuk takımı yakıldı. Halbuki fabrikası Kayseri'de bulunan Bellona, Boytaş'a ait yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket. O dönemde Bellona, bunu kamuoyuna açıklamak zorunda kalıp resmi bir yazı yayınlamamıştı.

  • BEYMEN

    Yabancı sanılan markalardan biri de Beymen. Ancak aslında ilk kurulduğu zamanlarda sadece erkek tüketicileri hedefledikleri için "bey" ve globalde de yer alabilsin diye "men" kelimeleri birleştirilip bu isim verilmiş.

  • CAFÉ CROWN

    Kahve zincirleri ve suda çözülebilir kahve markası olan Café Crown aslında Ülker’in çıkardığı bir marka.

  • CASPER

    1995 yılında 3 üniversite mezunu genç tarafından İstanbul merkezli kurulan şirket, Telekomünikasyon cihazları üretmektedir. Sektördeki başarıları ile her geçen gün sahalarını genişletmekte, üretimlerini artırmaktadırlar.

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