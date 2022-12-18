'Tanrılardan gelen armağan' olarak kabul edilen demir bir hançer
İlk bakışta bu demir hançerin pek de gösterişli olmadığını düşünebilirsiniz fakat aslında çok ilginç bir özelliği var; Tutankhamun, demir ve çeliğin çıkarılıp işlenmeye başladığı Demir Çağı'ndan birkaç yüzyıl öncesinde çoktan ölmüştü! Yani firavunun yaşadığı dönemde demir henüz keşfedilmemişti.
Tutankhamun döneminden kalan birkaç demir objenin yapıldığı metallerin kaynağı bir meteoritti ve Mısırlılar o dönem meteoritin cennetten düşen bir taş olduğuna inanıyorlardı.
Arkeolog Howard Carter'ın keşfini kaleme alan gazeteci Tom Muller'ın bahsettiği teorilerden birinde, hançeri yabancı bir kralın 'tanrılardan gelen armağan' ve iktidar alameti diye nitelendirerek Tutankhamun'a sunduğu söyleniyor. Ayrıca demir hançerin yanı sıra, som altından yapılma ve oldukça süslü bir kılıfı olan başka bir hançer de Tutankhamun'un uyluğunun üstüne yerleştirilmişti.