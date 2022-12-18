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Antik Mısır’da sırlarla dolu bir mezar: Lanetli Firavun Tutankhamun’un gizemli hazineleri keşfedildi!

Bir keşifle birlikte esrarengiz olayların birbirini seyretmeye başladı. Yüzyıl önce keşfedilen bu esrarengiz mezar, altın maskesi ve ünlü lanetiyle tanıdığımız Mısır firavunu çocuk kral Tutankhamun'dan başkası değil. Arkeolog Howard Carter'ın mezarı bulduğunda heyecandan elleri titreyerek inceleyip tüm sırlarını ortaya döktü. Mezarın barındırdığı gizemler ise oldukça merak uyandırıcı! Peki, bu keşifte ne gibi eserler bulundu? Tarihin derinliklerinden gelen esrarengiz olayların meraklıları için oldukça dikkat çekici bu keşfin detayları sizi çok şaşırtacak!

Giriş: 18.12.2022 - 06:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tutankhamun'un mezarı tam yüzyıl önce 1922 yılında, İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından Firavunlar Vadisi’nde keşfedildi.

  • 3000 yıl kadar kumların altında saklı kalmış merdivenlerden indiklerinde Carter ve ekibini enfes hazinelerle dolu bir mezar karşıladı. Hem de bu mezar lanetli firavun Tutankhamun'a aitti! Peki bu mezarın içinde ne gibi eserler bulundu?

  • Kader ve talih oyunu: 'Senet'

    Firavun Tutankhamun'un, 'senet' adı verilen bu masa oyununu oldukça sevdiği söyleniyor. Nitekim mezarında aynı oyundan dört set bulunmuş. Damaya benzeyen bu oyunun kuralları hakkında tarihçiler bir kesinliğe ulaşmış değil fakat oyunun temelinde zar ve çubukların atılmasıyla ilerletilen taşlar var.

  • Ruhun öbür dünyaya yolculuğunu konu alan Ölüler Kitabı'nda senet oyunu, ölü ruhların zaman geçirmek için oynadığı keyifli bir masa oyunu olarak tasvir ediliyor. Hatta bu bağlamda ruhların sonsuz bir yaşam boyunca bu oyunu oynadıkları anlamı da çıkabiliyor.

  • Mueller'in söylediğine göre senet oyununun Ölüm Tanrısı Anubis'e karşı da oynandığına dair kanıtlar var. Yani bu oyun Mısırlılar için sadece bir şans değil aynı zamanda da bir kader oyunuydu.

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