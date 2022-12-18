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Kleopatra aslında Mısırlı değil! Roma İmparatorluğu hakkında şaşıracağınız bilgiler

Roma İmparatorluğu hakkında ilginç bilgiler! Kleopatra aslında Mısırlı değil!

Roma İmparatorluğu uzun yıllar boyunca hüküm sürmüş ve birçok kralı tarihe yazdırmıştır. Tarihte Roma İmparatorluğu hakkında pek çok iddia ve teori bulunuyor. İşte Roma İmparatorluğu hakkında bilmeniz gereken ilginç bilgiler...

Giriş: 18.12.2022 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • NERO TERORİYE GÖRE BÜYÜK ROMA YANGINI SIRASINDA KEMAN ÇALMIŞTIR

    Efsaneye göre Roma İmparatoru Nero, Büyük Roma Yangını sırasında sarayında şarkı söyleyip keman çalmıştır. Tarihi kaynaklardan bazıları Nero'yu siyasi muahliflere zulmdeden bir diktatör olarak anlatır. 

  • Bazı kaynaklar ise halkını umursamayan sefalet içerisinde bırakan bir deli olarak niteler. M.S. 64'te meydana gelen Büyük Roma Yangını sıırasında, rakipleri Nero'yu Roma yanarken keman çalmakla suçlar. Hatta bazı kaynaklara göre yangın Nero tarafından başlatılmış bir kazadır. 

  • Ancak söylentilerin yalan olduğu tarihçiler tarafından belirtilir. İlk olarak Antik Roma döneminde henüz keman icat edilmemişti. Diğer bir teori ise Nero'nun yangını söndürmek için büyük bir çaba sar ettiğidir. 

  • Kaynaklara göre Nero haberi alır almaz bahçesinin kapılarını açmıştır. Nero'nun sanata olan ilgisi Roma toplumu tarafından kafir olarak görülmesine neden olduğu için bu tür iftiralar atıldığı söyleniyor. 

    Elbette Nero'un rakiplerine yönelik acımasız zulmü itibarına yardım etmedi.

     

  • KLEOPATRA MISIR KRALİÇESİ OLMASINA RAĞMEN MISIRLI DEĞİLDİ

    Mısır tarihinde büyük bir yeri olan Kleopatra aslında Afrikalı değildi. Kökeni Makedon ve Yunan'dan geliyordu. Ailesinde eski Mısır dilini konuşan tek kişiydi.

    Kaynaklara göre, Makedonyalılar Pers Ahameniş İmparatorluğu'nu yendikten sonra Mısır Büyük İskender'in eline geçmiştir. 

     

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