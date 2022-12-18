KAFATASI DELİNEREK TEDAVİ EDİLİYORDU

İlk çağlarda arkeologlar tarafından yapılan çalışmalara göre tarih öncesi kafatasları incelendiğinde bir delik görülüyor.

Kafatasının üzerinde bulunan bu delik, tarihçilere göre o zamanlarda kötü ruhları serbest bırakmak için hasta insanların başlarına açılan bir delik olduğu düşünülüyor. Bu tekniğe Trephining adı verildi.

Antik çağlarda birçok kültür de, hastalıkların kötü ruhlardan geldiği sanılırdı ve büyü ya da bitkisel ilaçlarla tedavi ediliyordu.

Tedavi eden insanlar din adamı veya cadı doktoru olarak biliniyor ve doğaüstü güçleri ile hastaları iyileştirdiğine inanılıyordu.