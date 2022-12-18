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Doktorlar olmadan önce insanlar nasıl tedavi oluyordu? Eskiden insanlar kendilerini nasıl tedavi ediyordu?

Doktorlar olmadan önce insanlar nasıl tedavi oluyordu?

Günümüz şartlarında en ufak bir rahatsızlık veya hastalık durumunda uzmanına danışarak tedavi yöntemlerine başvuruyoruz. Bugün tıp hakkında yaşanan gelişmeler yüzyıllardır kadın ve erkekler tarafından yapılan keşifler sonucu ortaya çıkıyor. Peki, tarih öncesi çağlarda insanlar kendilerini nasıl tedavi ediyordu?

Giriş: 18.12.2022 - 14:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • KAFATASI DELİNEREK TEDAVİ EDİLİYORDU

    İlk çağlarda arkeologlar tarafından yapılan çalışmalara göre tarih öncesi kafatasları incelendiğinde bir delik görülüyor.

    Kafatasının üzerinde bulunan bu delik, tarihçilere göre o zamanlarda kötü ruhları serbest bırakmak için hasta insanların başlarına açılan bir delik olduğu düşünülüyor. Bu tekniğe Trephining adı verildi.

    Antik çağlarda birçok kültür de, hastalıkların kötü ruhlardan geldiği sanılırdı ve büyü ya da bitkisel ilaçlarla tedavi ediliyordu. 

    Tedavi eden insanlar din adamı veya cadı doktoru olarak biliniyor ve doğaüstü güçleri ile hastaları iyileştirdiğine inanılıyordu.

     

     

  • MISIRLILAR MUMYALAMA YÖNTEMİ İLE HASTALIKLARI ÖĞRENDİ

    Eski Mısır tanrılarının insanları iyileştirdiğini düşünen inançlar vardı. Hastalıklar bitkisel ilaçlar ve metal aletlerler ile tedavi ediliyordu.

    Tarihçiler, Mısırlıların mumyalama ritüelleri sırasında insan vücudu ve hastalıkları hakkında bilgi öğrendiğini düşünüyor.

    İnsanlar öldükten sonra uygulanan mumyalama tekniğinde vücut organları çıkarılır ve kil kavonozlarda saklanırdı.

     

  • HİPOKRAT FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI SERGİLEDİ

    Eski Yunanlılar ise tıbbi bilim olarak gördüler. Tıbba yol veren Hipokrat, hastalıkları  doğaüstü bir olay değil, doğal nedenlerden kaynaklanarak insanlara bulaştığına inanıyordu.

    Romalılar birçok Yunan felsefesini benimsemiş olsa bile halk sağlığı hakkında kendi yollarını izlediler.

     

  • ROMALILAR KANALİZASYON VE HAMAMI KEŞFETTİ

    Şehirlerden ve kasabalardan insan atıklarını uzaklaştırmak için kanalizasyon yollarını geliştirdiler ve hastalıklardan arınmak için hamam sistemi kurdular.

    Antik Roma'da hamamlar, egzersiz yerleri ve hastaneler inşa edildi.

    Avrupa'da Karanlık Çağ döneminde batıl inançlar ile tedavi etme yöntemi geri geldi. İnsanlar hastalıklarını Tanrı cezası olarak gördü.

     

  • Yunanlılar ve Romalılar öğrendiklerini Kuzey Afrika, Orta Doğu ve İslam bölgelerine aktardı. 

    Orta Çağ döneminde Avrupa veba adı verilen salgınla parçalandı. Doktorlar vebayı nasıl tedavi edeceklerini bilemiyorladı. 

    Rönesansla beraber insan anatomisi yeni çalışmalarla önceki teoilerle çelişiyor ve bakış açısı değişmeye başlıyordu.

     

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