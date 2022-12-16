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Yiyecekler hakkında 2022 yılında çıkan ilginç bilgiler!

Sene sonu yaklaşırken yiyecekler hakkında yaşanan gelişmeler bitmiyor. Bazı yiyeceklerin üretimi yasaklanırken bazılarının içerisinde bulunan maddeler ağızları açık bırakacak şekilde

Giriş: 16.12.2022 - 18:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • BROKOLİ İNSAN ÜRETİMİDİR

    Brokoli, karnabahar, lahana ve Brüksel lahanası yani turpgillerden gelen kök sebzelerdir. Çiftçiler 2000 yıldan fazla uzun süredir kombinasyonlar ile sebzeleri seçerek yetiştirmeye başladı.

    İlk olarak lahana, ardından brokoli, sonra karnabahar ve en son olarak Brüksel lahanası insanlar tarafından yetiştirilerek üretildi ve günümüze kadar geldi.

  • ALMAN ÇİKOLATASI ADINI ÜLKEDEN DEĞİL BİR İNSANDAN ALIR

    Alman çikolatalı kekin adı Almanya’dan gelmiyor. 1852’de Samuel adında biri tarafından Baker’s Chocolate şirketine kalıp çikolatalar tasarlanarak icat edildi.

    Şirket çikolataya ilk adını icat eden Samuel adını vermiş olsa dahi Teksaslı bir fırıncı Dallas’a çikolatanın tarifini göndermiş ve adını düzgün bir şekilde belirtmemişti.

    Bunun üzerine ABD’li gazeteciler tarifi yayımladı ve adını ‘Alman Çikolatası’ olarak duyurdular ve meşhur çikolatanın adı bu şekilde kaldı.

  • DÜNYADAKİ EN KİRLİ YİYECEK KURU ÜZÜMDÜR

    Kuru üzüm çeşidine göre farklı şekillerde kurutulur. Ancak genellikle güneşte bekletilerek kurutulur. Yapay olarak eklenen ısı ve ışık kuruma sürecini hızlandırıyor. Ancak doğal ortamlarda kurutulan üzümler böceklerin ilgisini çeker. Bu nedenle çok iyi bir şekilde ayıklanması gerekir.

  • TEMPURA ASLINDA PORTEKİZLİLERE AİTTİR

    Japon mutfağında çok tercih edilen tempura tekniğinin kökleri Portekizlilere aittir. 16. yüzyılda Japonya’ya giden Portekizliler yiyecekleri una bulayarak kızartmışlardır. Japonlar da bu tekniği ilerleyen zamanlarda geliştirmiştir.

  • AVRUPA BİRLİĞİ AMERİKAN EKMEKLERİNİ YASAKLADI

    Amerika’da en yaygın gıdalardan birisi olan ekmeğin yapımında kullanılan malzemelerden bazıları yoga matı üretiminde de kullanılıyor. Endüstriyel alanda bu kadar geniş alanda kullanılan ekmek üretim malzemeleri AB tarafından Amerika ekmek malzemelerinin gıda ürünlerinde kullanımı adlı karar gerekçesiyle Kasım 2022’de yasaklanmıştır.

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