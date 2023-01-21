Bir nesli büyüten çocukluk kahramanları Tom ve Jerry çizgi filmine dair bilinmeyenler!

Orijinal isimleri bizim bildiğimiz Tom ve Jerry değil!

Kabullenmesi güç fakat 1940 yılına dayanan çizgi dizinin ilk bölümünde Tom Jasper olarak anılırken, Jerry' ise Pee-Wee olarak anılıyordu. Peki Tom ve Jerry nasıl 'Tom ve Jerry' oldular? Bu iki karaktere isim bulmak için bir yarışma düzenlendi ve Animatör John Carr, Tom ve Jerry takma adlarını bularak para ödülünü de kazandı.

ComicBook.com’un yapmış olduğu habere göre Tom ve Jerry takma adlarıyla bilinen ve tüm dünyada da bu isimle anılan ünlü çizgi karakterlerinin asıl isimlerinin; Tom için ‘Thomas Jasper Cat Sr.’, Jerry içinse ‘Gerald Jinx Mouse’ olduğu belirtildi.

Yani çocukluğumuzda hepimizi ekrana kilitleyen bu iki sevimli ezeli düşmanın asıl isimleri Tom ve Jerry değil de Thomas Jasper Car Sr ve Gerald Jinx Mouse’muş.