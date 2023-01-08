Uçakların içi neden soğuk olur? Bilimsel bir nedeni var!

SOĞUK OLMASININ BİLİMSEL BİR CEVABI VAR!

American Society for Testing and Materials (ASTM International) tarafından yapılan araştırmaya göre yolcuların hipoksi olarak bilinen tıbbi bir durum nedeniyle insanların uçaktayken daha kolay bir şekilde bayıldıkları ortaya çıktı. Bayılma, vücut dokusu yeterli oksijen almadığında meydana gelir ve yüksek kabin basıncı ve yüksek sıcaklıklar durumu daha da kötüleştirir. Havayolu şirketleri ise olay sayısını azaltmak için kalkıştan sonra kabinlerini soğutmaya karar vererek hipoksi sayısını azaltmaya çalışıyor.