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Uçakların içi neden soğuk olur? Bilimsel bir nedeni var!

Hemen hemen birçoğumuz seyahat için en az bir defa uçağa binmişizdir. Uzun mesafeleri oldukça kısaltan uçakların içinin biraz serin olduğunu mutlaka deneyimlemişizdir. Hatta bazen öyle soğuk olur ki bir ürperti gelir. Herkesin aklında hep aynı soru bulunur: Uçakların içi neden bu kadar soğuk? Elbette bunun bilimsel bir açıklaması var!

Giriş: 08.01.2023 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Özellikle uzun süreli uçak seyahatlerinde bulunduysanız ince bir üşüme hissi yaşamışsınızdır. Hatta bu nedenle mutlaka yolculara örtünmesi için bir battaniye verilir. Peki uçakların içinin neden soğuk olduğunu hiç düşündünüz mü?

  • Kristie Koerbel New York Times’a bir uçuş görevlisi yolculuk esnasında sıcaklıkların bilerek düşürüldüğünü aktardı. Bazı durumlarda uçağı kasıtlı olarak soğutulduğunu dile getiren Koerbel neden olarak ise uçak içi bayılmaların engellemesi olarak gösterdi.

  • SOĞUK OLMASININ BİLİMSEL BİR CEVABI VAR!

    American Society for Testing and Materials (ASTM International) tarafından yapılan araştırmaya göre yolcuların hipoksi olarak bilinen tıbbi bir durum nedeniyle insanların uçaktayken daha kolay bir şekilde bayıldıkları ortaya çıktı. Bayılma, vücut dokusu yeterli oksijen almadığında meydana gelir ve yüksek kabin basıncı ve yüksek sıcaklıklar durumu daha da kötüleştirir. Havayolu şirketleri ise olay sayısını azaltmak için kalkıştan sonra kabinlerini soğutmaya karar vererek hipoksi sayısını azaltmaya çalışıyor.

  • Amerikan Test ve Malzeme Kurumu, bundan yıllar önce uçaktaki bayılmalar ile kabin basıncı - sıcaklığı arasındaki ilişkiyi araştırdıkları bir çalışma yapmışlar. Çalışmanın sonucuna göre insanların yaşadığı bayılma sayısı, yere oranla uçağın içindeyken daha fazla olduğu ortaya çıkarttı. 

  • Bu durumun sebebi ise dokuların yeterli oksijeni alamaması sebebiyle oluşan hipoksi ile ilişkilendirildi. Raporda, kabin basıncının mevcut durumu daha da kötüleştirebileceğinden de bahsediliyor.

  • Sonuç olarak söz konusu yüksek kabin içi sıcaklığı, bayılmaların da sayısının artmasına sebep oluyor. Bu sebeple hava yolu şirketleri, yüksek ısı sebebiyle yolcularının bayılma riskini artırmak yerine sıcaklığı düşürüp isteyenlere battaniye gibi ısınmasını sağlayacak materyaller vermeyi tercih ediyorlar.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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