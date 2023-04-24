DAHA AZ KELİME KULLANIN

Bu kural çocuklar için değil, sizin için! Çünkü Kastner'a göre yetişkinlerin yüzde 80'i çok fazla konuşuyor. Olan şu ki, sonunda gevezelik ediyorlar ve 5 yaşındaki bir çocuk "Senden nefret ediyorum" gibi bir şey söyleyerek sohbeti başka yöne çeviriyor ve herhangi bir sorumluluktan kaçıyor. Daha az kelime kullanmak buna yardımcı olur. Daha az kelime kullanmak övgü için de geçerlidir. "Aferin" hiçbir şeyin bir kez söylenmediği anlamına gelir. Sürekli söylenen sözler daha da az anlam ifade ediyor. En iyi uygulama, iltifatları çocukların mücadele ettiği şeyler için saklamaktır. Çocuğunuz emniyet kemeri takma konusunda daha mı iyi oldu? Şöyle deyin: “Emniyet kemerini gerçekten anladın, etkilendim!" Bu somut ve spesifiktir. Çocuğunuza, çabalarını fark ettiğinizi gösterir.