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Uzmanlar onayladı: Tüm ebeveynlerin uygulaması gereken 9 aile kuralı

Çocuk yetiştirmek sanıldığından çok daha karmaşık bir iş gibi görülebilir. Terapistler tarafından önerilen hem siz hem de çocuklarınız için tasarlanan kurallar olumlu sonuçlar vermede yardımcı olabilir. Belirli bir aile kurallarına sahip olma fikri, ebeveynlerin çocukları için isteyeceği en son şey olan despotluk gibi görünse de daha güçlü bir aile dinamiği oluşturur. İşte Tüm ebeveynlerin uygulaması gereken uzman onaylı 9 aile kuralı…

Giriş: 24.04.2023 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Aile içi kurallar doğru uygulandığında, çocuklar için gerekli yapıyı ve öngörülebilirliği sağlar. Aile üyeleri kuralın varlığını ve amacını anlar ve rutin korunmuş olur. Çocuklar kendilerini daha güvende hisseder ve herkesin, özellikle ebeveynlerin stresi azalır.

  • Herhangi bir kural ile doğru kural arasında büyük bir fark vardır. Bu nedenle bir araştırmada, 3-7 yaş arası çocuklar için hangi aile kurallarının uygulanmaya değer olduğunu öğrenmek için, bazı önerilerde bulunan çeşitli çocuk psikologları ve terapistlerine başvuruldu. Ev kurallarının bir kısmı çocuklar için, bir kısmı da ebeveynler içindir. Ama gerçekte, tüm kurallar yetişkinlerin uyması ve liderliği ele alması içindir.

  • İlk olarak, bir uyarı: Buzdolabına yapıştırılmış bir liste her şeye kadir değildir. Aile ve çocuk psikoloğu ve Başlarken Sakin Olmak, Erken Yıllar kitabının yazarı Dr. Laura Kastner, "Kurallar tek başına işi bitirmez" diyor.

    “Bağlam, adalet ve anlayış olması gerekiyor.”

  • Başka bir deyişle, aile kuralları açık olmalıdır. Dahası, söz konusu kuralların uygulayıcısı (yani siz ve eşiniz) net olmalıdır, böylece davranış otomatik hale gelebilir. Buna sadık kaldığınızda sonuçları göreceksiniz. İşte o zaman, ebeveynlerin evlerinde uygulamayı düşünmeleri gereken kuralların ne kadar önemli olduğunu anlamış oluruz.

  • DAHA AZ KELİME KULLANIN

    Bu kural çocuklar için değil, sizin için! Çünkü Kastner'a göre yetişkinlerin yüzde 80'i çok fazla konuşuyor. Olan şu ki, sonunda gevezelik ediyorlar ve 5 yaşındaki bir çocuk "Senden nefret ediyorum" gibi bir şey söyleyerek sohbeti başka yöne çeviriyor ve herhangi bir sorumluluktan kaçıyor. Daha az kelime kullanmak buna yardımcı olur. Daha az kelime kullanmak övgü için de geçerlidir. "Aferin" hiçbir şeyin bir kez söylenmediği anlamına gelir. Sürekli söylenen sözler daha da az anlam ifade ediyor. En iyi uygulama, iltifatları çocukların mücadele ettiği şeyler için saklamaktır. Çocuğunuz emniyet kemeri takma konusunda daha mı iyi oldu? Şöyle deyin: “Emniyet kemerini gerçekten anladın, etkilendim!" Bu somut ve spesifiktir. Çocuğunuza, çabalarını fark ettiğinizi gösterir.

  • ARA VERMEK YOK

    Çocuklar iki şeye inanır:

    Birincisi, her zaman müsait olduğun.

    Ve iki: İhtiyaçları çok önemlidir.

    Bunlar genellikle siz telefondayken veya bir Zoom araması yaparken bir çocuk araya girer. Bu olduğunda, tüm içtenliğinizle "Bir saniye bekleyin" deyin ve ardından "Beklediğiniz için çok teşekkür ederim" deyin. Ve tek yapman gereken cümleni bitirmek. Bu kuralın uygulanması biraz zaman alabilir, ancak sabır ve dürtü kontrolü sağlar. Pensilvanya, Exton'da bir çocuk ve ergen psikoloğu olan Dr. Janet Sasson Edgette bundan daha fazlasını söylüyor. Onlara ailede yapılması gereken işleri olan tek kişinin kendileri olmadığını öğretiyor.

  • SİZİN DEĞİLSE İZİN İSTEYİN

    4-7 yaş arası çocuklar arasında davranışları kopyalama ve kapma popüler bir spordur. Basit bir "Kamyonunuzu kullanabilir miyim?" sınırlar konusunda bir derstir. Ancak çocuklar bir dürtü demeti olduklarından, sürekli hedefi kaçırırlar. Yine de, bu iyi bir kavram, çünkü sonuçta rıza ile ilgili, diyor Kastner. Birine dokunmadan önce sorarsın ve o dur dediğinde durursun. “Cümleleri duymuş olmak bir şey. Kanada, New Brunswick'te ebeveynlik koçu olan Alison Smith, bunu yaşamış olmak başka bir şey” diyor. Bunu düzgün bir şekilde uygulamanıza izin veren bir alan var mı? Gıdıklama. Otomatik kahkaha, keyfi otomatik olarak yansıtmaz. Başladığınızda, daha fazlasını isteyip istemediklerini sorun. Devam edip etmediğinin gücünü alırlar.

  • SORUNLAR ORTAYA ÇIKTIĞINDA ÇÖZÜM İSTEYİN

    Yanlışlıkla bir şey olduğunda "Neden bunu yapmaya devam ediyorsun?" daha iyi yanıt şudur: “Vay canına, ne yaptığına bak. Sonra ne yapıyoruz?" Bu, ebeveynlerin sürekli tepkisel olmalarını ve sonuç olarak çocukları strese sokmalarını önler. Bir sosyal hizmet uzmanı ve ebeveynlik koçu olan Brian R. King, "Her zaman senin patlamanı bekliyorlar" diyor. Ayrıca sorunu çözmek için acele etmiyorsunuz. Bu kurala göre, çocuğunuzun becerikli ve yaratıcı olması istenir ki bu bir sorun değildir. Bu yaklaşım sizi ilgilendiriyorsa, bir çocuğun herhangi bir şeyi nasıl inşa ettiğini bir düşünün. İşe yaramayan şeylerle yükümlü değiller. Düzeltmeleri tek olmayabilir, ancak uzun vadeli faydaları olan iki beceri olan işbirliği ve problem çözme. Bu kuralın getirdiği şey budur.

  • GÖREVİ TAMAMLAYIN

    Çocuklar bir şeyleri kaldırmak istemezler ama kendi yarattıklarına sahip çıkarak hüsrana karşı toleranslarını geliştirirler. Bu oldukça basit bir kural… ta ki oyalanana kadar. Bu olduğunda, sakin bir sesle, "Bunu sana bırakacağım, ama bunu yapmamayı seçersen, seninle şu anda konuşamam." Amherst, New Hampshire'da lisanslı bir psikoterapist olan Jude Currier, ona herhangi bir tepki vermiyorsunuz ki bu onun istediği. Ancak size geri dönüş yolu veriyorsunuz ki bu onun gerçekten istediği, diyor. İlk başta bağırıyor olabilir ama sonunda bu taktiklerin işe yaramadığını görecek ve bir görevi tamamladığında biraz bağımsızlık ve özgüven hissedecek.

  • ALAYCILIĞA İZİN VERİLMEZ

    Alaycılık, ısırma ve küçümseme ile birlikte gelir. Sasson Edgette, "Hiç kimsenin kendini daha iyi hissetmesini sağlamadı" diyor. Çocuğunuzun neden belirli bir şekilde davrandığını bildiğinizi düşünebilirsiniz, ancak her şeyi her zaman aklınızda tutmanın bir yolu yoktur. Basit bir "İyi misin?" Konuşmak için bir davet var ve bir açıklama duyabilirsiniz. Geçerliyse, doğrulayın. Değilse, “Bu gerçekten işe yaramıyor” diyebilirsiniz. Her iki durumda da, anlayışlı bir kişi olun.

  • ÖNCE EV İŞLERİ, SONRA OYNARSIN

    Genel amaç, mutlu, yetkin insanlar yaratmaktır. Kastner, bunun bazen beğenilmemek anlamına geldiğini söylüyor. Görev blokları temizlemekse, söyleyin, kurallara geri dönün, sonra devre dışı bırakın.

  • DÜŞÜNMELERİNE İZİN VERİN

    Bu sizin dürtü kontrolünüzle ilgili. Örneğin, bir öfke nöbeti geçirildiğinde veya bir oyuncak fırlatıldığında, "Ne oluyor?" sadece gerçekçi bir şekilde "Bunu neden yapmaya karar verdiniz?" diye sorun. Duygularını durdurmak ya da kendilerini kötü hissettirmek istemiyorsunuz. Sadece onların seçenekleri olduğunu fark etmelerini sağlıyorsunuz, bu çocukların hemen fark etmedikleri bir şey. King, bunun 5 yaşındaki bir çocuğu dönüştürmeyeceğini, ancak alternatiflerin var olduğu kavramının artık devrede olduğunu söylüyor. Bu taktik ayrıca çocukların duygularını anlamalarına ve o çok önemli duygusal kelime dağarcığını geliştirmelerine yardımcı olur.

  • ÖNCE SAKİN OLUN

    Bu, her şeyi kapsayan bir aile kuralıdır. İnsanlar çıldırıyorsa hiçbir şey tartışılamaz. Smith, kontrolün sizde olması gerektiğini, bu nedenle herhangi bir şey söylemeden veya yapmadan önce saniyenin çok küçük bir kısmını duraklatın, diyor. Çocuklar için bunu bir oyun haline getirin. Heykelleri Oynayın siz kullanmadan önce başlatın, böylece "Dondur"a nasıl yanıt vereceklerini bilsinler. Kahkaha enjekte etmek harareti azaltır, böylece orijinal sorunu tepkisiz bir şekilde keşfedebilirsiniz. Çocuklar, telaşlanmayan, kaossuzluğun nasıl bir his olduğunu bilen ve bunu ileriye taşıyabilen ebeveynler görecekler.

     

  • Kaynak: Fatherly

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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