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Çocuklar iki şeye inanır:
Birincisi, her zaman müsait olduğun.
Ve iki: İhtiyaçları çok önemlidir.
Bunlar genellikle siz telefondayken veya bir Zoom araması yaparken bir çocuk araya girer. Bu olduğunda, tüm içtenliğinizle "Bir saniye bekleyin" deyin ve ardından "Beklediğiniz için çok teşekkür ederim" deyin. Ve tek yapman gereken cümleni bitirmek. Bu kuralın uygulanması biraz zaman alabilir, ancak sabır ve dürtü kontrolü sağlar. Pensilvanya, Exton'da bir çocuk ve ergen psikoloğu olan Dr. Janet Sasson Edgette bundan daha fazlasını söylüyor. Onlara ailede yapılması gereken işleri olan tek kişinin kendileri olmadığını öğretiyor.