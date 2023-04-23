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Geçmişte olan ancak günümüzde geçerliliğini kaybeden, 'Bu da yapılır mı?' diyeceğiniz 10 garip meslek

Geçmişte olan ancak günümüzde geçerliliğini kaybeden, duyunca 'Bu da yapılır mı?' diyeceğiniz 10 garip meslek

İnsanlığın var oluşundan bu yana iş bölümleri her zaman olmuştur. Hayatı kolaylaştıran ve toplum olmanın gerekliliği olan meslekler ise ilk zamanlardan beri süregelmektedir. Her ne kadar toplumların gelişmesiyle birlikte meslekler de evrimleşse de kimisi farklı şekillerde olsa da geçerliliğini sürdürmeye devam ediyor. Fakat geçmişte öyle meslekler var ki yok artık dedirtecek nitelikte. İşte artık var olmayan, duyunca bu da yapılır mı diyeceğiniz 10 garip meslek…

Giriş: 23.04.2023 - 17:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bazı mesleklerin yüksek talep gördüğü zamanlar vardı. Ancak toplumumuz gelişip ilerledikçe, bu mesleklerden bazıları demode oldu. Dahası, sürekli değişen teknoloji yönüyle, bugün var olan birçok meslek, 10, 20 veya 30 yıl öncesinden çok farklı veya hiç yok! Peki, tüm bu eski kariyerlere ne oldu?

  • Ortadan kaybolan en tuhaf ama o zamanlar gerekli olan bazı işleri duyunca şaşırabilirsiniz. Bu para kazanma yollarının birçoğunun ortadan kalkmasını esas olarak teknolojik gelişmelere bağlanabilir. Örneğin, modern bowling salonları, topları ve lobutları toplayan ayrıntılı sistemlere sahiptir. Dolayısıyla lobut ayarlayıcılara artık gerek yoktur. Lobut ayarlayıcı da ne demek diye soruyor olabilirsiniz. İşte duyunca çok şaşıracağınız o meslekler…

  • *1920 dolaylarında Glen Gölü'ndeki buz kesiciler.

    BUZ KESİCİ

    Modern soğutmadan önce insanların yiyecek depolamak için göl ve nehirlerdeki buzu kestiğini biliyor muydunuz?

    Buz kesmek 1800'lerde gerçek bir meslekti ve tehlikeli bir işti.

    Buz kesiciler, daha sonra evlere ve işyerlerine taşıyacakları buz bloklarını kesmek için büyük testereler kullanırdı. Bu meslek, 1920'lerde modern soğutmanın ortaya çıkmasıyla hızla geçerliliğini yitirdi.

     

    İnsanların geçimini sağlamak için bunu yaptığına inanmak zor ama bu, toplumumuzun bu kadar kısa sürede ne kadar değiştiğini gösteriyor.

  • DİRİLİŞÇİLER

    Modern tıptan önce insanlar, kadavraları incelemenin anatomiyi incelemenin en iyi yolu olduğuna inanıyorlardı. Ancak yasal kadavralar çok nadir olduğu için bunda bir sorun vardı. Bu nedenle, çalışmaları için kadavralara ihtiyaç duyan insanlar, mezarlıklardan ceset çalmak için "dirilişçiler" tutarlardı.

    Üniversiteler, kadavra talebini karşılamak için “dirilişçiler” kiralamak zorunda kaldı. Mezar soygunculuğu Britanya'da popülerdi. “Dirilişçiler bariz sebeplerden dolayı toplum tarafından pek sevilmese de bu meslek 1832'de Anatomi Yasası'nın yasa dışı ilan edilmesiyle geçerliliğini yitirdi. Dirilişçiler sıklıkla yakalanır ve mezar hırsızlığıyla suçlanırdı. Modern tıp fakültelerinin gelişmesiyle birlikte bu mesleğe artık ihtiyaç duyulmuyor.

  • FENERCİ

    Tıpkı günümüzün elektrikli sokak lambalarında olduğu gibi, geceleri sokakları aydınlatmak bir lamba yakıcısının göreviydi.

    Lamplighters, sokak lambalarındaki yağı veya mumları yakmak için bir ucunda fitil bulunan uzun bir direk kullanırdı, sonra sabahları onları söndürmek için geri dönerdi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde tam zamanlı bir lamba ışığı bulmak zordur, ancak diğer ülkelerdeki turistik mekanlarda takılabilirler.

    Lamba aydınlatması, Avrupa'da 1814'te gaz lambalarının icadıyla ve muhtemelen 1879'da Thomas Edison'un akkor ampulü nedeniyle daha da hızlı azalmaya başladı. Meslek, 1900'lerin başlarında modası geçmiş ve neredeyse tamamen tükenmişti.

  • İNSAN BİLGİSAYARI

    Hayır, bu bir bilim kurgu filmi değil; kuruluşların artık bilgisayarlar tarafından yürütülen hesaplamaları yapmaları için insanları işe aldığı bir zaman vardı. Bu "insan bilgisayarlar" genellikle kadınlardı, çünkü çoğu kişi onların bu tekrarlayan görevleri yerine getirmede daha yetenekli olduğuna inanıyordu.

    Ancak 1970'lerde elektronik bilgisayarın icadıyla bu meslek geçerliliğini yitirdi. Elle karmaşık hesaplamalar yapmak zorunda olduğunuzu hayal edebiliyor musunuz? Bunun bir zamanlar gerçek bir iş olduğuna inanmak zor.

  • İNSAN ÇALAR SAAT

    Çalar saatlerin icadından önce insanlar sabahları onları uyandırması için başkalarını işe alırdı. Karmaşık görünmeyebilir, ancak 1800'lerde bu oldukça önemli bir işti.

    "İnsan Çalar Saatler" veya "Knocker Uppers", işverenlerinin camlarına vurmak için genellikle uzun direkler kullanır ve hatta pencerelerinin camına bezelye fırlatırdı.  

    Mary Smith, insanları uyandırmak için bir tavuskuşu kullanıyor.

    Gereksiz bir iş gibi görünebilir ama bir düşünün, o zamanlar insanların da belirli saatlerde uyanmaları gerekmiyor muydu? Sonuçta, fazla uyursanız önemli bir toplantıyı veya randevuyu kaçırabilirsiniz.

    Her sabah sizi uyandırması için birine para ödemeniz gerektiğini hayal edebiliyor musunuz?

  • *Lobut ayarlayıcılar NYC'de çalışıyor

    LOBUT AYARLAYICI

    Daha önce bowling oynadıysanız, makinelerin her dönüşten sonra lobutları sıfırladığının farkındasınızdır. Ancak bu otomatik lobut ayarlayıcılardan önce, lobutları manuel olarak yeniden ayarlamaya adanmış koca bir meslek vardı.

    Bu işlerin “çalışanları” genellikle çocuklardı. Bu sıkıcı bir işti. Otomatik lobut ayarlayıcıların 1956'da Brunswick Company tarafından piyasaya sürülmesi, endüstri için devrim niteliğindeydi ve birçok el işçisini işsiz bıraktı.

    Ayrıca, uçan lobutlar veya bowling topları çocuklara çarpabileceği için iş çocuklar için tehlikeli olabilir. Elbette böyle bir iş bugün çocuk işçiliği yasalarını ihlal ediyor ama o zamanlar farklı bir zamandı.

  • SIÇAN AVCISI

    Fare avcılığı, bir zamanlar özellikle Avrupa'da, özellikle Kara Veba sırasında, fareler şehirlerde önemli bir sorun olduğu için yaygın bir meslekti.

    Sıçan avcıları, fareleri tuzağa düşürür veya vurur ve onları yetkililere teslim ederdi. Bazı durumlarda, farelerin yok edilmesinden de sorumlu olacaklardır. Ancak, fareler hastalıkları yayabileceği için iş onları hastalığa maruz bıraktı. Kemirgen öldürücüler gibi modern haşere kontrol yöntemlerinin ortaya çıkmasıyla bu meslek ortadan kalktı.

  • SİGARA İÇEN KIZ

    Sigara içen kızlar bir zamanlar Amerika'da, özellikle 1900'lerin başında sıradandı. Barlar ve kulüpler gibi sigara içilen yerlerde dolaşıp müşterilere sigara satarlardı. Sigara içen kızlar genellikle açık kıyafetler giyerlerdi ve boyunlarına doladıkları bir kutudan sigara satarlardı.

    Ancak 1900'lerin ortalarında self servis sigara makinelerinin ortaya çıkmasıyla bu meslek gerilemeye başladı. 1900'lerin sonlarında ticaret geçmişte kaldı.

  • SÜLÜK TOPLAYICILARI

    Modern tıptan önceki günlerde, doktorların çeşitli hastalıkları tedavi etmek için bir hastadan kan aldığı tıbbi bir uygulama olan kan alma için sülükler kullanılıyordu. Bunu garip ve barbarca bir uygulama olarak düşünebilirsiniz, ancak sülükler aslında doktorlar tarafından yüksek talep görüyordu.

    Öyle ki geçimini sağlamak için bunları toplayanlar vardı. Bu "sülük toplayıcıları" sülükleri bulmak için genellikle bataklıklara ve bataklıklara giderdi. Sülüklerin kendilerini bağladıkları yaşlı atları kullanırlardı ya da koleksiyoncu sülükleri çekmek için kendi vücutlarını kullanırdı. Bunu yaşamak için yapmak zorunda olduğunuzu hayal edebiliyor musunuz?

  • DÜNYANIN EN BERBAT İŞİ: TABURENİN DAMAT

    Bu iş şimdiye kadarki en tuhaf işlerden biri olabilir ama birinin bunu yapması gerekiyordu.

    Taburenin Damat'ı, Kral ile konuşmaktan ve onlara tuvalete gitmek için ihtiyaç duydukları temel malzemeleri sağlamaktan sorumluydu. Ek olarak, hükümdara işini bitirmesi için havlu, su ve bir leğen sağlayacaklardı. Taburenin Damatının Kralın kıçını silip silmediği hala tartışmalıdır, ancak bu konuda kesin bir kanıt yoktur.

    Taburenin Damat'ı da lazımlığı boşaltırdı. Tuvalete gitmek son derece özeldi ve Damat aynı zamanda liderin sırdaşı olarak hareket ettiği için pozisyon gerekliydi.

    VIII.Henry altında Damat, sağlığının iyi olduğundan emin olmak için Kral'ın bağırsak hareketlerini bile izledi ve değilse, durumu düzeltmek için doktorlarla konuştu.

    Sonunda bu pozisyon gelişti ama hiçbir zaman değerini kaybetmedi; çoğu, bir mali danışmanı Taburenin Damatına atfedebilir.

     

  • Kaynak: History Defined

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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