DÜNYANIN EN BERBAT İŞİ: TABURENİN DAMAT
Bu iş şimdiye kadarki en tuhaf işlerden biri olabilir ama birinin bunu yapması gerekiyordu.
Taburenin Damat'ı, Kral ile konuşmaktan ve onlara tuvalete gitmek için ihtiyaç duydukları temel malzemeleri sağlamaktan sorumluydu. Ek olarak, hükümdara işini bitirmesi için havlu, su ve bir leğen sağlayacaklardı. Taburenin Damatının Kralın kıçını silip silmediği hala tartışmalıdır, ancak bu konuda kesin bir kanıt yoktur.
Taburenin Damat'ı da lazımlığı boşaltırdı. Tuvalete gitmek son derece özeldi ve Damat aynı zamanda liderin sırdaşı olarak hareket ettiği için pozisyon gerekliydi.
VIII.Henry altında Damat, sağlığının iyi olduğundan emin olmak için Kral'ın bağırsak hareketlerini bile izledi ve değilse, durumu düzeltmek için doktorlarla konuştu.
Sonunda bu pozisyon gelişti ama hiçbir zaman değerini kaybetmedi; çoğu, bir mali danışmanı Taburenin Damatına atfedebilir.