"Cinsiyetin beyninizde yaşadığını ve kostümden çok daha fazlası olduğunu öğrendim ve bunu gerçekten zor yoldan öğrendim" dedi. Ned karakterinden kurtulduğu için sevinen yazar, erkekler için şunları söyledi:
Erkekler acı çekiyor. Kadınlardan farklı sorunları var ama onlar da daha iyi değil. Sempatimize ihtiyaçları var. Sevgimize ihtiyaçları var ve belki de her şeyden çok birbirlerine ihtiyaçları var. Birlikte olmaya ihtiyaçları var.
Vincent, ironik bir şekilde, kadın olmayı takdir etmesi için hayatı bir erkek olarak deneyimlemesi gerektiğini söyledi. "Kadın olmayı gerçekten seviyorum. Şimdi daha çok seviyorum çünkü bunun daha çok bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum."