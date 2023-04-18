Üstelik Norah bowling oynamayı beceremiyordu ve bu, zorlu deneyimi daha da zorlu bir noktaya taşıyordu. Ancak durum korktuğu gibi gitmedi. Takımı, onu soru bile sormadan kabul etti ve 9 ay boyunca beraber bowling oynadılar.

Bu erkeklerle yaşadığı deneyim, erkeklerin sert ve reddedici, kadınların ise sıcak ve konuksever olduğuna dair uzun süredir sahip olduğu bazı algılarını altüst etti.