EGZERSİZ ÖNCESİ, SIRASI VE SONRASI

Diyelim ki zorlu bir antrenmana veya aktif bir etkinliğe hazırlanıyorsunuz. Bu durumda, şişkinlik hissi yaşamamak için performanstan hemen önce bol su tüketmek yerine, performansa giden günlerde düzenli olarak su içmelisiniz.

Orta düzeyde egzersizler için başlamadan 30 dakika önce bir bardak su içmeyi deneyin. Ter yoluyla su ve elektrolit kaybettiğinizden, vücudunuzu nemli tutmak ve kaybedilen sıvıları yenilemek için egzersiz sırasında ve sonrasında da su tüketmelisiniz.